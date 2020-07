Halloween Kills, Candyman i inne opóźnione

materiały prasowe

Halloween Kills będzie kolejną odsłoną popularnej serii, w której Jamie Lee Curtis powraca do swojej roli. To kontynuacja wydarzeń z filmu Halloween z 2018 roku. Produkcja miała mieć swoją premierę w październiku 2020 roku, ale została przesunięta teraz o rok na 15 października 2021 roku. Oznacza to wypchnięcie z tego samego terminu kolejnej części Halloween Ends, która teraz ma swoją premierę 14 października 2022 roku. Co ciekawe, pomimo rocznego przesunięcia, fani otrzymali krótką zapowiedź filmu. Będziecie mogli ją zobaczyć poniżej.

Uległy też zmianom daty premier filmów Candyman oraz The Forever Purge. Nowa wersja kultowego horroru zadebiutuje teraz 16 października 2020 roku. Z kolei ta druga produkcja trafi na ekrany 9 lipca 2021 roku.