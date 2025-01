Przodkowi Duttonów z Yellowstone na wojnie. Klimatyczny zwiastun 2. sezonu 1923

fot. materiały prasowe

Jest pełny zwiastun drugiego sezonu serialu 1923, w którym rodzina Duttonów walczy o swoje ranczo. Wiemy, że wygrają, ponieważ Duttonowie nadal mają ranczo w serialu Yellowstone, ale jakim kosztem? Zapowiedź zapowiada klimat, emocje oraz wspaniałe postacie grane przez Harrisona Forda oraz Helen Mirren.

1923 - pełny zwiastun 2. sezonu

1923 - o czym jest 2. sezon?

Spencer (Brandon Sklenar) wyrusza na trudną podróż do domu w Montanie, a jego miłość, Alexandra (Julia Schlaepfer), płynie statkiem, by odnaleźć Spencera i odzyskać ukochanego. Jacob Dutton (Harrison Ford) ostrzega rodzinę, że są atakowani, i razem z żoną oraz innymi przygotowuje się do walki.

1923 - obsada, producenci, premiera

W obsadzie znajdują się również Jerome Flynn, Darren Mann, Brian Geraghty, Aminah Nieves, Michelle Randolph, Sebastian Roché, Timothy Dalton oraz Jennifer Carpenter.

Taylor Sheridan jest producentem wykonawczym i współtwórcą serialu. Producentami są także David C. Glasser, John Linson, Art Linson, Ron Burkle, David Hutkin, Bob Yari, Ben Richardson, Michael Friedman oraz Keith Cox.

1923 - premiera drugiego sezonu w USA odbędzie się 23 lutego 2025 roku. Prawa do emisji w Polsce posiada SkyShowtime, ale data premiery na razie nie została potwierdzona.