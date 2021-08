Candyman - krwawy fragment horroru. Kultowa postać nadchodzi!

fot. zrzut ekrany z klipu z youtube

Candyman jest nową wersją klasycznego horroru z 1994 roku. Za kamerą filmu stanęła Nia DaCosta, zaś scenarzystami są Win Rosenfeld i Jordan Peele (Uciekaj!, To my), który jest też producentem wykonawczym. W głównej roli występuje Yahya Abdul-Mateen II. W produkcji pojawi się również Tony Todd, który wcielił się w Candymana w oryginale.

Głównym bohaterem jest artysta Anthony McCoy, który przeprowadza się razem ze swoją dziewczyną do mieszkania na osiedlu Cabrini-Green, na którym istnieje legenda o duchu z hakiem terroryzującym mieszkańców, którego można wywołać mówiąc do lustra pięć razy jego imię, Candyman. Anthony postanawia wykorzystać tę historię, aby odbudować swoją karierę. Wkrótce sytuacja niszczy jego zdrowie psychiczne a osoby w jego otoczeniu zaczynają ginąć.

Do sieci trafił fragment filmu, gdzie nastolatki wywołują Candymana, co prowadzi do krwawych konsekwencji.

W obsadzie poza wyżej wymienionymi aktorami znajdują się również: Teyonah Parris, Colman Domingo, Vanessa Estelle Williams, Nathan Stewart-Jarrett, Rebecca Spence. W poniższej galerii możecie zobaczyć nowy, japoński plakat do Candymana.

Candyman - plakat

Candyman - premiera filmu w polskich kinach 27 sierpnia.