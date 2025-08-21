Kowboje w polskiej wiosce. Amerykanie robią serial komediowy

Michał Ziółkowski / Aleteia

Jak donosi Deadline, Rode Hard to nowy serial komediowy finansowany niezależnie, do którego zdjęcia rozpoczną się wiosną 2025 roku w USA i w Polsce. Rafał Zawierucha oraz Mauricio Ochmann zagrają główne role. Pierwszy sezon ma liczyć sześć odcinków.

Rode Hard – o czym jest serial?

Historia skupia się na współczesnych kowbojach. To opowieść o dwóch amerykańskich ranczerach, którzy trafiają do małej polskiej wioski, gdzie muszą nauczyć grupę lokalnych, w większości kobiet, umiejętności kowbojów i tym samym trochę rozruszać tutejsze tradycje.

Bill Diamond, którego firma Diamond Moving będzie produkować serial, pełni funkcję showrunnera oraz autora scenariuszy. W gatunku komedii pracował już wcześniej, m.in. przy klasyku Murphy Brown.

Zapowiedziano również, że muzyka będzie łączyć obie kultury: po stronie polskiej zajmie się tym Łukasz Rostkowski, znany bardziej jako L.U.C., doceniany m.in. za muzykę do Chłopów, a po stronie amerykańskiej Kathleen Wallfisch.

Tak twórca zapowiada projekt:

– Rode Hard to uniwersalna historia o rodzinie złożonej z postaci amerykańskich i polskich, które muszą dogadać się pomimo dzielących ich różnic. Od początku chciałem, aby było to coś więcej niż tylko zabawne. Mam nadzieję, że widzowie zobaczą w tym historię o miłości, przyjaźni i perspektywie drugiego człowieka na świat.

Data premiery nie jest jeszcze znana.