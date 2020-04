Cannes 2020 tylko w tradycyjnej formie. Jaki termin planują organizatorzy?

19 marca zapadła decyzja, że Festiwal Filmowy w Cannes nie odbędzie się w planowanym terminie. Rozważano wówczas wiele opcji, jedną z propozycji było zorganizowanie festiwalu w formie online. Zrezygnowano jednak z tego pomysłu ze względu na historię i tradycję festiwalu, która nie jest gotowa na taki model nawet w tak kryzysowej sytuacji.

Portal Deadline podaje, że zamiast w maju festiwal ma się rozpocząć na przełomie czerwca i lipca - od 23 czerwca do 4 lipca. Organizatorzy wydarzenia na ten moment powołują się na obostrzenia francuskiego rządu, które nie nakazały anulowania festiwalu. Potwierdzono także, że wykonano szybką i zakrojoną na wiele państw konsultację i branża jest zdeterminowana, aby zorganizować festiwal.

Sytuacja jest oczywiście dynamiczna. Trudno przewidzieć jak będzie wyglądała sytuacja we Francji we wspomnianym wyżej okresie. Na ten moment liczba zakażonych w tym kraju przekroczyła 100 tysięcy osób a liczba zgonów wynosi ok. 10 tysięcy. Odwołano już wiele festiwali filmowych miedzy innymi te w Monachium, Melbourne i Edynburgu. Władze Festiwalu w Cannes są jednak na razie zdeterminowane, aby 73. edycja odbyła się w tym roku.