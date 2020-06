Carl Reiner nie żyje. Aktor komediowy i producent miał 98 lat

Carl Reiner, komik, pisarz, reżyser i aktor, którego wkład w rozwój komedii jest niebagatelny, zmarł w poniedziałek wieczorem z przyczyn naturalnych w swoim domu w Beverly Hills. Miał 98 lat.

Na trzy dni przed swoją śmiercią, Reiner - ojciec aktora i reżysera Roba Reinera - napisał na Twitterze wpis, który z obecnej perspektywy wydaje się być pożegnaniem legendy amerykańskiej komedii. Napisał, że przeżył wspaniałe życie i jest wdzięczny, że poznał i poślubił Estelle (Stellę) Lebost, matkę jego dzieci. Wpis możecie zobaczyć poniżej.

Reiner wraz z Melem Brooksem, Neilem Simonem oraz Woodym Allenem, tworzył obraz amerykańskiej komedii w latach 50. Współtworzyli znane programy takie jak Caesar's Hour czy Your Show of Shows. To oni wyznaczyli szlak tego typu programom emitowanym w telewizji do dziś. Chodzi m.in. o skecze z Saturday Night Live. Był też reżyserem programu The Dick Van Dyke Show, który przyniósł mu pięć nagród Emmy w latach 60.

Nothing pleases me more than knowing that I have lived the best life possible by having met & marrying the gifted Estelle (Stella) Lebost---who partnered with me in bringing Rob, Annie & Lucas Reiner into to this needy & evolving world.

