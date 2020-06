Ksiądz z Fleabag spowiada bohaterów Normal People. Crossover w zabawnym wideo

Connell i Marianne z Normal People spotkali księdza z serialu Współczesna dziewczyna. W tych rolach ponownie widzowie zobaczyli Paula Mescala i Daisy Edgar-Jones oraz Andrew Scotta. Crossover powstał specjalnie dla irlandzkiej telewizji RTÉ, która pokazała skecze z udziałem różnych gwiazd.

Niesamowita para z Normal People rozpoczyna rozmowę z postacią Andrew Scotta od wyznania Connella, że ten jest zakochany i sprawa wcale nie jest taka prosta. Zobaczcie wideo. Celem jest zbiórka funduszy na pomoc obywatelom Irlandii w walce ze skutkami koronawirusa.

Greatest ever television crossover? We think so!#RTEComicRelief @comicrelief @mescal_paul pic.twitter.com/9e8co1lkvW

— RTÉ One (@RTEOne) June 26, 2020