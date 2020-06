Wideokonferencję obsady X-Men zakłócił... Ryan Reynolds. Zobaczcie zabawne wideo

Źródło: materiały prasowe

Prędzej czy później Ryan Reynolds dołączy do MCU jako Deadpool. Zanim do tego dojdzie, minie jeszcze trochę czasu - póki co pozostaje nam jedynie obserwować zabawne poczynania Reynoldsa związane bezpośrednio z rolą Pyskatego Najemnika.

Niedawno odbyła się pewna transmisja wideokonferencji (akcja charytatywna), w której wzięło udział wiele gwiazd franczyzy X-Men - m.in. Patrick Stewart, Hugh Jackman, Halle Berry, James McAvoy, Sophie Turner czy Famke Janssen. Nie minęło wiele czasu, gdy na ekranie "nieoczekiwanie" pojawił się również Reynolds, za to pozostali zaczęli... znikać (Turner zażartowała, że na nią już czas, bo myślała, że to spotkanie z obsadą Gry o tron). W końcu zniknęli wszyscy, by zostawić Jackmana samego z Reynoldsem... do których wnet dołączył Liev Schrieber krzycząc: X-Men Origins REUNITE! Zobaczcie sami: