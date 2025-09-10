placeholder
Twórca pierwszej polskiej gry powraca z nowym projektem. Zobaczcie zwiastun The Case of Andrew D.

Na platformie Steam pojawiła się nowa produkcja pioniera polskiego gamedevu i byłego redaktora naczelnego magazynu Top Secret. The Case of Andrew D. łączy elementy symulacji i kryminału.
Paweł Krzystyniak
borek 
the case of andrew d
The Case of Andrew D. fot. BPP
W The Case of Andrew D. gracze wcielają się w członka zespołu prywatnych detektywów działających zza ekranów komputerów. Podczas rozgrywki zajmują się analizą cyfrowych materiałów, takich jak fotografie, zapisy rozmów czy archiwa plików. Każdy trop stopniowo przybliża do rozwiązania sprawy skupionej wokół tytułowego Andrzeja D.

Jednym z elementów wyróżniających tę grę jest duża swoboda działania. Gracze mogą pobierać pliki na dysk, badać je przy użyciu dowolnych narzędzi, a następnie zajmują się tworzeniem raportów. The Case of Andrew D. nagradza kreatywność, logiczne myślenie, a także umiejętność łączenia faktów i wyciągania wniosków.

Autorem gry jest Marcin Borkowski, twórca Puszki Pandory z 1986 roku – uznawanej za pierwszą polską komercyjną grę komputerową – oraz były redaktor naczelny magazynu Top Secret. Jest on również twórcą innej, podobnej produkcji – wydanego w 2021 roku The USB Stick Found in the Grass.

Źródło: informacja prasowa

