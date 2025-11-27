Zapowiedź crossovera Marvela. „Najbardziej epicka i dramatyczna historia o Spider-Manie tej dekady”

Fot. Marvel

Opublikowano trzy warianty okładek do Amazing Spider-Man/Venom: Death Spiral #1. Komiks jest crossoverem serii Amazing Spider-Man, Venom i Eddie Brock: Carnage. Cała trójka zmierzy się z nowym potężnym złoczyńcą o pseudonimie TORMENT, który morduje po kolei ich bliskich. Będą musieli powstrzymać go, zanim będzie za późno.

Każda grafika przedstawia jednego z głównych bohaterów wydarzenia: Spider-Mana, Venoma i Carnage'a. Przy czym warto przypomnieć, co działo się ostatnio w komiksach Marvela z dwoma ostatnimi postaciami z tej listy: Mary Jane połączyła się z Venomem, a Eddie Brock jest teraz nowym gospodarzem Carnage'a, przez co ten poznał prawdziwą tożsamość Pajączka. Jest to więc duża zmiana.

Scenariusz do nowego crossovera Marvela napisali Joe Kelly (Amazing Spider-Man), Al Ewing (Venom) i Charles Soule (Eddie Brock: Carnage). Za stronę graficzną odpowiadają za to Ed McGuinness, Carlos Gómez i Jesús Saíz. Aczkolwiek warianty okładek tworzy wielu różnych artystów.

Historia przedstawiona w Amazing Spider-Man/Venom: Death Spiral będzie później kontynuowana w kolejnych numerach Amazing Spider-Man i Venom. „Ten crossover to prawdopodobnie najbardziej epicka i dramatyczna historia o Spider-Manie tej dekady. Jest mrocznie, niebezpiecznie, a główni bohaterowie zostają wypchnięci tak daleko poza swoją strefę komfortu, że mogą już nigdy do niej nie wrócić. Zapnijcie lepiej pasy!”– zapowiedział redaktor Marvela, Nick Lowe.