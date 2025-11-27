Reklama
Zapowiedź crossovera Marvela. „Najbardziej epicka i dramatyczna historia o Spider-Manie tej dekady”

Nadchodzi komiks Amazing Spider-Man/Venom: Death Spiral #1​, w którym główni bohaterowie będą musieli stawić czoła potężnemu złoczyńcy, polującemu na ich bliskich. To starcie może zmienić ich na zawsze. Poniżej możecie zobaczyć nowe warianty okładek pierwszego numeru.
Paulina Guz
Tagi:  marvel 
Spider-Man Venom Carnage
Amazing Spider-Man/Venom: Death Spiral #1 Fot. Marvel
Opublikowano trzy warianty okładek do Amazing Spider-Man/Venom: Death Spiral #1. Komiks jest crossoverem serii Amazing Spider-Man, Venom i Eddie Brock: Carnage. Cała trójka zmierzy się z nowym potężnym złoczyńcą o pseudonimie TORMENT, który morduje po kolei ich bliskich. Będą musieli powstrzymać go, zanim będzie za późno. 

Każda grafika przedstawia jednego z głównych bohaterów wydarzenia: Spider-Mana, Venoma i Carnage'a. Przy czym warto przypomnieć, co działo się ostatnio w komiksach Marvela z dwoma ostatnimi postaciami z tej listy: Mary Jane połączyła się z Venomem, a Eddie Brock jest teraz nowym gospodarzem Carnage'a, przez co ten poznał prawdziwą tożsamość Pajączka. Jest to więc duża zmiana. 

Amazing Spider-Man/Venom: Death Spiral #1

Amazing Spider-Man/Venom: Death Spiral #1
Fot. Marvel
Scenariusz do nowego crossovera Marvela napisali Joe Kelly (Amazing Spider-Man), Al Ewing (Venom) i Charles Soule (Eddie Brock: Carnage). Za stronę graficzną odpowiadają za to Ed McGuinness, Carlos Gómez i Jesús Saíz. Aczkolwiek warianty okładek tworzy wielu różnych artystów. 

Historia przedstawiona w Amazing Spider-Man/Venom: Death Spiral będzie później kontynuowana w kolejnych numerach Amazing Spider-Man i Venom. „Ten crossover to prawdopodobnie najbardziej epicka i dramatyczna historia o Spider-Manie tej dekady. Jest mrocznie, niebezpiecznie, a główni bohaterowie zostają wypchnięci tak daleko poza swoją strefę komfortu, że mogą już nigdy do niej nie wrócić. Zapnijcie lepiej pasy!”– zapowiedział redaktor Marvela, Nick Lowe.

Źródło: comicbookmovie.com

Paulina Guz
