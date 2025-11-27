Zdjęcia do Batmana 2 zaczną się szybciej niż przewidywano? Gdzie będzie kręcony film?

fot. Warner Bros. Pictures

Fani Batmana w reżyserii Matta Reevesa przeżyli wiele rozczarowań w związku z kilkukrotnym przełożeniem daty premiery drugiej odsłony. Scenariusz jest już jednak gotowy, pre-produkcja ruszyła pełną parą, a jak się okazuje - zdjęcia mogą rozpocząć się szybciej niż planowano. Czy wpłynie to na datę premiery?

Jeszcze w sierpniu 2025 informowano, iż zdjęcia mają rozpocząć się 1 stycznia 2026 roku. Później temu zaprzeczono, gdy pojawiły się informacje pochodzące od samego Davida Zaslava, szefa Warner Bros. Discovery. Wówczas mówiono o wiośnie 2026 roku. Teraz portal Glasgow World twierdzi, że zdjęcia faktycznie rozpoczną się jeszcze w styczniu 2026 roku i wszystko jest już prawie przygotowane.

Zdjęcia do nowego Batmana mają być kręcone właśnie w Glasgow, ale także w Liverpoolu. Z kolei Luke Hull pracujący nad scenografią przy filmie Matta Reevesa opublikował zdjęcie w Szkocji, co może wskazywać, że i tam zawita ekipa produkcyjna. Można się zatem spodziewać utrzymania estetyki pierwszego filmu, do którego zdjęcia powstawały w tych samych miejscach.

Niestety nawet jeśli zdjęcia rozpoczną się już w styczniu, to mało prawdopodobne jest przesunięcie do przodu daty premiery Batmana 2. Ta jest aktualnie wyznaczona na październik 2027 roku.