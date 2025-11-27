Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Nowe tytułowe logo z 2. sezonu One Piece. Brook już teraz pojawi się w serialu?

W drugim sezonie One Piece ponownie logo każdego odcinka będzie się zmieniać. Netflix zaprezentował nowe grafiki nawiązujące do poszczególnych postaci. Jedna z nich zaskakuje.
placeholder
Reklama
placeholder
Magda Muszyńska
Magda Muszyńska
Tagi:  2. sezon 
logo brook netflix one piece
One Piece - 2. sezon fot. Netflix
Reklama

Rozpoczęły się prace na planie 3. sezonu One Piece jeszcze przed wyemitowaniem drugiej serii, która będzie mieć premierę w marcu 2026 roku. Netflix potwierdził, że nowa odsłona będzie liczyć 8 odcinków prezentując ich tytułowe logo. Każde z nich, podobnie jak w 1. sezonie, wskazuje, na jakich postaciach skupią się poszczególne epizody.

Czytaj więcej: Nowi aktorzy w One Piece. Kto zagra Mr. 1 i Miss Doublefinger w 3. sezonie?

Każde logo posiada charakterystyczne cechy i elementy poszczególnych postaci. Topór i hełm z rogami wskazują na olbrzymów Dorry'ego i Broggy'ego, których mogliśmy już zobaczyć w zwiastunie. Metalowa szczęka i udko kurczaka kojarzy się z postacią Wapola. Różowy kapelusz z rogami nawiązuje do Choppera, a korona i niebieskie włosy to oczywiście znaki szczególne Miss Wednesday. Widzimy też logo z czaszką z wąsami oraz mieczem - to nawiązanie do pirackiej flagi Gol D. Rogera, Króla Piratów. Czaszka z zakręconymi włosami i kaktusem wskazuje na Igarama, a czaszka z liczbą 3 i różowymi skrzydłami, a także świecą w logo są charakterystyczne dla postaci Mr. 3.

Jedna karta tytułowa intryguje, ponieważ widzimy czaszkę ze skrzyżowanymi kośćmi i rogami, a także skrzypce. To kojarzy się z Załogą Rumbowych, którzy w mandze pojawiają się na znacznie późniejszym etapie fabuły. Pływał z nimi Brook, który dołączył do Załogi Słomkowego Kapelusza. Natomiast historia tych piratów łączy się z wielorybem Laboonem, którego Luffy i przyjaciele spotkają po przekroczeniu Reverse Mountain. To może oznaczać, że już teraz widzowie zobaczą przynamniej część tej wzruszającej historii najprawdopodobniej w formie retrospekcji, a do tego dostaną pierwsze spojrzenie na Brooka.

Zobaczcie poniżej wszystkie tytułowe logo z 2. sezonu One Piece, które zapowiadają wątki z sag Loguetown, Reverse Mountain, Whisky Peak, Little Garden oraz Drum Island. W nawiasach podajemy, do jakich postaci nawiązują.

One Piece - tytułowe logo z 2. sezonu

One Piece - tytułowe logo (Dorry i Broggy)

arrow-left
One Piece - tytułowe logo (Dorry i Broggy)
fot. Netflix
arrow-right

W poniższej galerii możecie sprawdzić, o których postaciach wspominamy wyżej. 

One Piece - obsada z 2. sezonu

One Piece - Joe Manganiello (Crocodile) i Lera Abova (Nico Robin)

arrow-left
One Piece - Joe Manganiello (Crocodile) i Lera Abova (Nico Robin)
fot. Netflix
arrow-right

Magda Muszyńska
Magda Muszyńska
Tagi:  2. sezon 
logo brook netflix one piece
Reklama
placeholder
Powiązane seriale

8,3

2023
Oglądaj TERAZ One Piece Przygodowy

Najnowsze

1 Netflix logo
-

Przygotowania nie wystarczyły - Netflix miał awarię. Ta premiera to globalny hit

2 Cyberpunk 2077
-

Sukces Cyberpunk 2077. Gra sprzedaje się szybciej niż Wiedźmin 3: Dziki Gon!

3 Zdjęcie promujące film Wicked: Na dobre
-

James Cameron zrezygnował z filmu, który teraz jest wielkim kinowym hitem. Podał powód

4 Doktor Doom
-
Plotka

Marvel oficjalnie rozpoczyna promocję Avengers: Doomsday. Doom zasiądzie na tronie

5 David Harbour - Millie Bobby Brown - Stranger Things
-

Millie Bobby Brown zabiera głos w sprawie konfliktu z Davidem Harbourem. "Zawsze byliśmy zjednoczeni"

6 Szybcy i wściekli 7
-

Szybcy i wściekli 7 - tak wyglądało oryginalne zakończenie. Zmieniono je po śmierci Walkera

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s28e04

Miasteczko South Park

s27e09

Miasteczko South Park

s49e10

Ryzykanci

s42e306

Ridiculousness

s42e303

Ridiculousness

s42e304

Ridiculousness

s42e305

Ridiculousness

s42e307

Ridiculousness
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Project Motor Racing

25

lis

Gra

Project Motor Racing
A.I.L.A

25

lis

Gra

A.I.L.A
Ironwood

26

lis

Gra

Ironwood
Rozdzieleni

26

lis

Film

Rozdzieleni
Zwierzogród 2

26

lis

Film

Zwierzogród 2
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Sharlto Copley
Sharlto Copley

ur. 1973, kończy 52 lat

Tadanobu Asano
Tadanobu Asano

ur. 1973, kończy 52 lat

Alison Pill
Alison Pill

ur. 1985, kończy 40 lat

Elizabeth Marvel
Elizabeth Marvel

ur. 1969, kończy 56 lat

William Fichtner
William Fichtner

ur. 1956, kończy 69 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

2
-

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

3
-
Spoilery

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 971-974. Co się wydarzy?

4

Edyta Zając występowała w wielu programach telewizyjnych. Co o niej wiemy?

5

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 331-336. Co się wydarzy?

6

Ślub od pierwszego wejrzenia 2025: pary. Kogo połączyli eksperci?

7

MasterChef 14: kto wygrał program? Oto zwycięzca

8

Rolnik szuka żony 12: uczestnicy. Kto występuje w programie?

9

M jak miłość: streszczenie odcinków 1893-1895. Co się wydarzy?

10

Kuba Wojewódzki: goście 38. sezonu. Kto zasiądzie na kanapie króla TVNu?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV