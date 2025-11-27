Nowe tytułowe logo z 2. sezonu One Piece. Brook już teraz pojawi się w serialu?

fot. Netflix

Reklama

Rozpoczęły się prace na planie 3. sezonu One Piece jeszcze przed wyemitowaniem drugiej serii, która będzie mieć premierę w marcu 2026 roku. Netflix potwierdził, że nowa odsłona będzie liczyć 8 odcinków prezentując ich tytułowe logo. Każde z nich, podobnie jak w 1. sezonie, wskazuje, na jakich postaciach skupią się poszczególne epizody.

Czytaj więcej: Nowi aktorzy w One Piece. Kto zagra Mr. 1 i Miss Doublefinger w 3. sezonie?

Każde logo posiada charakterystyczne cechy i elementy poszczególnych postaci. Topór i hełm z rogami wskazują na olbrzymów Dorry'ego i Broggy'ego, których mogliśmy już zobaczyć w zwiastunie. Metalowa szczęka i udko kurczaka kojarzy się z postacią Wapola. Różowy kapelusz z rogami nawiązuje do Choppera, a korona i niebieskie włosy to oczywiście znaki szczególne Miss Wednesday. Widzimy też logo z czaszką z wąsami oraz mieczem - to nawiązanie do pirackiej flagi Gol D. Rogera, Króla Piratów. Czaszka z zakręconymi włosami i kaktusem wskazuje na Igarama, a czaszka z liczbą 3 i różowymi skrzydłami, a także świecą w logo są charakterystyczne dla postaci Mr. 3.

ROZWIŃ ▼

Jedna karta tytułowa intryguje, ponieważ widzimy czaszkę ze skrzyżowanymi kośćmi i rogami, a także skrzypce. To kojarzy się z Załogą Rumbowych, którzy w mandze pojawiają się na znacznie późniejszym etapie fabuły. Pływał z nimi Brook, który dołączył do Załogi Słomkowego Kapelusza. Natomiast historia tych piratów łączy się z wielorybem Laboonem, którego Luffy i przyjaciele spotkają po przekroczeniu Reverse Mountain. To może oznaczać, że już teraz widzowie zobaczą przynamniej część tej wzruszającej historii najprawdopodobniej w formie retrospekcji, a do tego dostaną pierwsze spojrzenie na Brooka.

Zobaczcie poniżej wszystkie tytułowe logo z 2. sezonu One Piece, które zapowiadają wątki z sag Loguetown, Reverse Mountain, Whisky Peak, Little Garden oraz Drum Island. W nawiasach podajemy, do jakich postaci nawiązują.

One Piece - tytułowe logo z 2. sezonu

One Piece - tytułowe logo (Dorry i Broggy) Zobacz więcej Reklama

W poniższej galerii możecie sprawdzić, o których postaciach wspominamy wyżej.

One Piece - obsada z 2. sezonu