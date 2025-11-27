Tarantino wybiera najlepsze filmy XXI wieku. Nie oderwiecie się od uzasadnienia przy Pasji

materiały prasowe

Reklama

Do grona osób, które dzielą się swoimi listami najlepszych filmów XXI wieku, postanowił dołączyć teraz nie kto inny jak sam Quentin Tarantino. Legendarny reżyser wziął udział w podcaście "The Bret Easton Ellis", w trakcie którego zupełnie niespodziewanie stworzył pierwszą część własnego rankingu najwybitniejszych dzieł mijającego ćwierćwiecza. Filmowiec "chwycił długopis i zaczął wypisywać tytuły", jak relacjonują media.

Istotne jest to, że do wymienianych przez siebie produkcji Quentin Tarantino dołączył krótkie komentarze, mające być po prostu uzasadnieniem wyboru. Niektóre z nich są tak zabawne, że cytaty reżysera zaczęły żyć w sieci własnym życiem. Legenda X Muzy, czego można było się spodziewać, lubuje się w kinie przepełnionym brutalnością czy wręcz grozą.

Na miejscach od 20. do 11. listy pojawiają się m.in. Pasja Mela Gibsona czy Jackass - świry w akcji. Już sam ten fakt świadczy o tym, z jak oryginalnym zestawieniem mamy do czynienia. Najgłośniej jest jednak o komentarzu do japońskiego Battle Royale z 2000 roku. Tarantino odnosi się w nim do sugestii, że jego książkowy pierwowzór został splagiatowany przez Suzanne Collins w serii powieści Igrzyska śmierci.

Najlepsze filmy XXI wieku wg Quentina Tarantino (miejsca od 20. do 11.)

20. West Side Story (2021) „To jest ten film, w którym Steven pokazuje, że wciąż TO ma. Nie sądzę, żeby Scorsese nakręcił w tym wieku tak ekscytujący film. Spielberg ożywił tę historię […] Nie mogłem uwierzyć, że spodobała mi się rola głównego bohatera, bo aktor (Ansel Elgort – przyp. aut.) nie podobał mi się w niczym innym”. Zobacz więcej Reklama

Jutro bądź w ciągu kilku najbliższych dni Tarantino przedstawi czołową 10-tkę swojego rankingu.