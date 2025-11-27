Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Tarantino wybiera najlepsze filmy XXI wieku. Nie oderwiecie się od uzasadnienia przy Pasji

Quentin Tarantino przedstawił pierwszą część listy najlepszych jego zdaniem filmów XXI wieku. Są wśród nich Pasja czy Jackass - przy każdej z produkcji reżyser pokusił się o krótkie, zabawne komentarze, które już teraz odbijają się w sieci głośnym echem.
placeholder
Reklama
placeholder
Piotr Piskozub
Piotr Piskozub
Tagi:  najlepsze filmy XXI wieku 
quentin tarantino pasja
Jackass - świry w akcji materiały prasowe
Reklama

Do grona osób, które dzielą się swoimi listami najlepszych filmów XXI wieku, postanowił dołączyć teraz nie kto inny jak sam Quentin Tarantino. Legendarny reżyser wziął udział w podcaście "The Bret Easton Ellis", w trakcie którego zupełnie niespodziewanie stworzył pierwszą część własnego rankingu najwybitniejszych dzieł mijającego ćwierćwiecza. Filmowiec "chwycił długopis i zaczął wypisywać tytuły", jak relacjonują media. 

Istotne jest to, że do wymienianych przez siebie produkcji Quentin Tarantino dołączył krótkie komentarze, mające być po prostu uzasadnieniem wyboru. Niektóre z nich są tak zabawne, że cytaty reżysera zaczęły żyć w sieci własnym życiem. Legenda X Muzy, czego można było się spodziewać, lubuje się w kinie przepełnionym brutalnością czy wręcz grozą. 

Na miejscach od 20. do 11. listy pojawiają się m.in. Pasja Mela Gibsona czy Jackass - świry w akcji. Już sam ten fakt świadczy o tym, z jak oryginalnym zestawieniem mamy do czynienia. Najgłośniej jest jednak o komentarzu do japońskiego Battle Royale z 2000 roku. Tarantino odnosi się w nim do sugestii, że jego książkowy pierwowzór został splagiatowany przez Suzanne Collins w serii powieści Igrzyska śmierci

Najlepsze filmy XXI wieku wg Quentina Tarantino (miejsca od 20. do 11.)

20. West Side Story (2021)

„To jest ten film, w którym Steven pokazuje, że wciąż TO ma. Nie sądzę, żeby Scorsese nakręcił w tym wieku tak ekscytujący film. Spielberg ożywił tę historię […] Nie mogłem uwierzyć, że spodobała mi się rola głównego bohatera, bo aktor (Ansel Elgort – przyp. aut.) nie podobał mi się w niczym innym”.

arrow-left
20. West Side Story (2021)
fot. materiały prasowe
arrow-right

Jutro bądź w ciągu kilku najbliższych dni Tarantino przedstawi czołową 10-tkę swojego rankingu. 

Źródło: The Bret Easton Ellis/World of Reel

Piotr Piskozub
Piotr Piskozub
Tagi:  najlepsze filmy XXI wieku 
quentin tarantino pasja
Reklama
placeholder
Powiązane osoby

Najnowsze

1 Netflix logo
-

Przygotowania nie wystarczyły - Netflix miał awarię. Ta premiera to globalny hit

2 Cyberpunk 2077
-

Sukces Cyberpunk 2077. Gra sprzedaje się szybciej niż Wiedźmin 3: Dziki Gon!

3 Zdjęcie promujące film Wicked: Na dobre
-

James Cameron zrezygnował z filmu, który teraz jest wielkim kinowym hitem. Podał powód

4 Doktor Doom
-
Plotka

Marvel oficjalnie rozpoczyna promocję Avengers: Doomsday. Doom zasiądzie na tronie

5 David Harbour - Millie Bobby Brown - Stranger Things
-

Millie Bobby Brown zabiera głos w sprawie konfliktu z Davidem Harbourem. "Zawsze byliśmy zjednoczeni"

6 Szybcy i wściekli 7
-

Szybcy i wściekli 7 - tak wyglądało oryginalne zakończenie. Zmieniono je po śmierci Walkera

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s28e04

Miasteczko South Park

s27e09

Miasteczko South Park

s49e10

Ryzykanci

s42e306

Ridiculousness

s42e303

Ridiculousness

s42e304

Ridiculousness

s42e305

Ridiculousness

s42e307

Ridiculousness
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Project Motor Racing

25

lis

Gra

Project Motor Racing
A.I.L.A

25

lis

Gra

A.I.L.A
Ironwood

26

lis

Gra

Ironwood
Rozdzieleni

26

lis

Film

Rozdzieleni
Zwierzogród 2

26

lis

Film

Zwierzogród 2
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Sharlto Copley
Sharlto Copley

ur. 1973, kończy 52 lat

Tadanobu Asano
Tadanobu Asano

ur. 1973, kończy 52 lat

Alison Pill
Alison Pill

ur. 1985, kończy 40 lat

Elizabeth Marvel
Elizabeth Marvel

ur. 1969, kończy 56 lat

William Fichtner
William Fichtner

ur. 1956, kończy 69 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

2
-

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

3
-
Spoilery

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 971-974. Co się wydarzy?

4

Edyta Zając występowała w wielu programach telewizyjnych. Co o niej wiemy?

5

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 331-336. Co się wydarzy?

6

Ślub od pierwszego wejrzenia 2025: pary. Kogo połączyli eksperci?

7

MasterChef 14: kto wygrał program? Oto zwycięzca

8

Rolnik szuka żony 12: uczestnicy. Kto występuje w programie?

9

M jak miłość: streszczenie odcinków 1893-1895. Co się wydarzy?

10

Kuba Wojewódzki: goście 38. sezonu. Kto zasiądzie na kanapie króla TVNu?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV