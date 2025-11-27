Reklama
Aż pięć gier w PlayStation Plus Essential w grudniu! Wśród nich LEGO Horizon Adventures

Abonentów PlayStation Plus Essential w grudniu czeka miła niespodzianka — zamiast standardowych trzech gier otrzymają aż pięć zróżnicowanych produkcji.
Paweł Krzystyniak
Tagi:  playstation plus 
LEGO Horizon Adventures PlayStation Plus Essential PS Plus PS Plus Essential
LEGO Horizon Adventures fot. SIE
Sony ogłosiło listę grudniowych tytułów, które zostaną udostępnione w ramach PlayStation Plus Essential. Tym razem oferta jest wyjątkowo rozbudowana i obejmuje aż pięć gier, zamiast zwyczajowych trzech.

Fanów klocków LEGO, uniwersum Horizon oraz młodszych odbiorców może zainteresować LEGO Horizon Adventures — prosta, ale przyjemna produkcja, z którą można miło spędzić kilka godzin. W katalogu usługi pojawią się także: horror The Outlast Trials, kooperacyjna strzelanka Killing Floor 3, SYNDUALITY Echo of Ada — extraction shooter PvPvE, a listę zamyka Neon White, dobrze oceniana gra akcji oferująca szybką i satysfakcjonującą rozgrywkę.

Gry będzie można odebrać od 2 grudnia do 5 stycznia. Wciąż możecie też skorzystać z listopadowej oferty, w której znajdują się Stray, EA Sports WRC 24 oraz Totally Accurate Battle Simulator.

Warto również przypomnieć, że może być to już ostatni miesiąc z grami na PS4. Niedawno poinformowano, że od stycznia 2026 roku przestaną one być "jedną z kluczowych korzyści" dla abonentów Plusa. 

Źródło: blog.playstation.com

