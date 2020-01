Castlevania - nowe postacie na grafice z 3. sezonu serialu Netflixa

Castlevania powróci z 3. sezonem, na który składać się będzie 10 odcinków, ale jego data premiery nie została jeszcze ujawniona. Możliwe jednak, że wkrótce się o tym dowiemy, bo wszystko wskazuje na to, że akcja marketingowa powoli nabiera tempa. Do sieci trafiła bowiem pierwsza grafika z nadchodzącej serii. Przedstawia ona cztery osoby, z czego tylko jedna pojawiła się wcześniej - mowa o znajdującej się na pierwszym planie Carmilli. Nie wiemy kim są pozostałe postacie, ale jedno jest pewne - fakt, że znajdują się one obok białowłosej antagonistki raczej nie wróży niczego dobrego dla Trevora Belmonta i pozostałych bohaterów.

fot. Netflix

Castlevania to serial animowany platformy Netflix na podstawie popularnej serii gier Konami. Produkcja opowiada losy Trevora Belmonta, łowcy wampirów, który staje do walki z samym Drakulą. Głosu bohaterom udzielają tu m.in. Richard Armitage, Graham McTavish, James Callis, Alejandra Reynoso, Peter Stormare oraz Jaime Murray. Za scenariusz odpowiada Warren Ellis.