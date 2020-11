Castlevania - pierwsze zdjęcia z 4. sezonu serialu Netflixa

fot. Netflix

Castlevania to serial będący adaptacją kultowych gier wideo. Produkcja została już przedłużona na 4. sezon. Chociaż jeszcze nie otrzymaliśmy żadnej, nawet przybliżonej daty premiery nowej odsłony tego anime, to nie przeszkadza twórcom, aby zaprezentować nam pierwsze grafiki z nadchodzącej serii. Powerhouse Animation, które odpowiada za projekt, ujawniło dwa zdjęcia z 4. sezonu. To może oznaczać tylko jedno - nowa odsłona znajduje się już na zaawansowanym etapie produkcyjnym, zatem niedługo być może zobaczymy pierwszą zapowiedź z datą premiery.

Castlevania 4. sezon

3. sezon Castlevanii przedstawił nam świat, w którym Dracula został wyeliminowany. Jednak wraz z martwym władcą wampirów powstała próżnia mocy, a wampirzyca Carmilla i jej siostry chcą zdobyć koronę dla siebie, podczas gdy demoniczny Izaak próbuje wyeliminować ludzkość za jej grzechy.