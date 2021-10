Catwoman: Hunted - zwiastun filmu w stylu anime. Kobieta Kot w akcji

fot. Warner Bros.

Catwoman: Hunted to film animowany wyraźnie inspirowany wizualnie stylem anime. Został on stworzony z okazji 80. rocznicy powstania postaci Kobiety Kota. To właśnie ona jest centralną bohaterką, ale widzimy, że nie jest jedyną superbohaterką, bo pojawia się również Kate Kane, czyli Batwoman. Superbohaterki zmierzą się z Talią Al Ghul.

Na obecną chwilę dodatkowe szczegóły na temat filmu animowanego nie są znane.

Catwoman: Hunted - zwiastun

Catwoman: Hunted - premiera 8 lutego 2022 roku na DVD i Blu-ray w USA.