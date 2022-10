Causeway - zwiastun filmu Apple TV+. Jennifer Lawrence idzie po Oscara

fot. Apple TV+

Causeway to film tworzony przez prestiżowe studio A24 znane z kapitalnie ocenianych filmów. Stworzyli go dla platformy streamingowej Apple TV+, która teraz wrzuciła pierwszym zwiastun. Po premierze światowej na festiwalu filmowym w Toronto film zebrał dobre recenzji, ale wszyscy bez wahania zachwycają się kreacją Jennifer Lawrence. Tym samym staje się ona faworytką do Oscara.

Causeway - zwiastun

Causeway - o czym jest film?

Historia skupia się na Lynsey, inżynierce wojskowej, która wraca do Stanów Zjednoczonych po pobycie w Afganistanie. Tam doznała poważnego uszkodzenia mózgu w wyniku eksplozji.

Lila Neugebauer debiutuje tym filmem jako reżyserka. Do tej pory znana była z dobrze ocenianych sztuk na Broadwayu. Ottessa Moshfegh, Luke Goebel i Elizabeth Sanders są autorami scenariusza. Justine Ciarrocchi jest producentką. Brian Tyree Henry gra jedną z głównych ról.

Causeway - premiera w Apple TV+ już 4 listopada 2022 roku. Film wcześniej trafi do limitowanej dystrybucji kinowej w wielu krajach świata.