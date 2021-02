CDPR opóźnia aktualizację 1.2 dla Cyberpunka 2077

CD Projekt

Prace nad wdrożeniem aktualizacji 1.2 dla Cyberpunka 2077 zostały opóźnione. Jak się okazało, atak hackerski na studio CD Projekt Red zaburzył harmonogram pracy nad łatką, która ma naprawić szereg błędów i niedoskonałości tej wielkobudżetowej produkcji. Deweloper postanowił odnieść się do bieżącej sytuacji wewnątrz firmy i poinformować graczy o przybliżonym terminie wydania kolejnego patcha.

Na szczęście na aktualizację 1.2 nie będziemy musieli zbyt długo czekać. Jeśli nie dojdzie do kolejnych opóźnień w procesie produkcyjnym, ta pojawi się na rynku w drugiej połowie marca.

Zespół CD Projekt Red nie precyzuje, które elementy zostaną poprawione, ale zapewnia, że będzie to znacznie obszerniejsza łatka niż te, z którymi mieliśmy do czynienia dotychczas. Liczymy na to, że jej wdrożenie przede wszystkim zwiększy stabilność i upłynni działanie gry na konsolach oraz poprawi działanie algorytmów sztucznej inteligencji, które spotykają się z najgłośniejszą krytyką ze strony niezadowolonych graczy.