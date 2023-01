CES 2023: MSI wprowadza na rynek całkowicie nową, nagrodzoną linię laptopów z serii RTX 40

MSI ma przyjemność zaprezentować zupełnie nową linię notebooków wyposażonych w najnowsze układy graficzne z serii NVIDIA GeForce RTX 40 oraz w procesory z serii Intel® Core™ HX 13. generacji. Dzięki skokowemu zwiększeniu mocy obliczeniowej i otrzymanym na targach CES wyróżnieniom, firma MSI pokazała, że może bez problemu przesunąć granice innowacyjności i wydajności dla całej swojej nowej linii laptopów.

Najnowsze laptopy MSI wykorzystują ultrawydajną architekturę NVIDIA Ada Lovelace, która przynosi wręcz kwantowy skok wydajności. Architektura ta udostępnia wykorzystującą sztuczną inteligencję technologię DLSS 3 i pozwala na tworzenie realistycznych, wirtualnych światów, za sprawą pełnego wsparcia ray tracingu. Dzięki wyjątkowej poprawie mocy, aż osiem nowych laptopów MSI uzyskało certyfikat NVIDIA Studio. Co ciekawe, certyfikaty te dotyczą nie tylko maszyn serii Content Creation, ale także laptopów z serii Gaming oraz Business and Productivity.

Twórcy zajmujący się grafiką i sztuką 3D uzyskują dostęp do platformy NVIDIA Omniverse™, która udostępnia technologię RTX i algorytmy sztucznej inteligencji, łącząc je z przepływem pracy 3D, zastępując liniowe potoki możliwością tworzenia w trybie synchronizacji na żywo, pozwalając artystom na szybszą i łatwiejszą iterację zadań.

Oferowane przez platformę NVIDIA Studio, stworzone z myślą o twórcach rozwiązania obejmują zarówno układy graficzne NVIDIA RTX™, optymalizację RTX w ponad 110 dostępnych na rynku aplikacjach kreatywnych, jak i zoptymalizowane pod kątem pracy twórczej sterowniki NVIDIA Studio. Drivery te zapewniają nie tylko najwyższy poziom stabilności i wydajności w aplikacjach kreatywnych, ale również oferują szereg wspomaganych przez sztuczną inteligencję narzędzi NVIDII. Są to między innymi takie narzędzia, jak: Canvas, Broadcast i RTX Remix. Laptopy MSI z serii Stealth, Creator Z i Prestige dostarczane są wraz z zainstalowaną fabrycznie aplikacją NVIDIA Broadcast, która dzięki zawartej w niej sile sztucznej inteligencji przekształci każdy pokój w domowe, artystyczne studio.

Nowe laptopy MSI wyposażone są również w najnowsze procesory Intela 13. generacji, których wydajność wzrosła nawet do 45%. Uzyskano to dzięki zwiększeniu liczby rdzeni i przyspieszeniu częstotliwości ich pracy w trybie turbo

Nowa seria Gaming: Potężniejsza niż kiedykolwiek wcześniej

Wszystkie najnowsze gamingowe laptopy MSI wyposażone są w wyjątkowy system chłodzenia, który sprawił, że notebooki dla graczy stały się dużo bardziej wydajne. Używane w poprzedniej generacji sprzętu standardowe ciepłowody zastąpiono tu ciepłowodami współdzielonymi oraz ciepłowodami dedykowanymi. Co więcej, w nowych laptopach znalazły się też ciepłowody przeznaczone wyłącznie do odprowadzania ciepła z pamięci VRAM. Dzięki takiej konstrukcji systemu chłodzenia uzyskano znacznie wyższą wydajność poszczególnych podzespołów. Dużo wyższa sprawność systemu chłodzenia pozwoliła też na zastosowanie we wszystkich laptopach MSI z rodziny GeForce RTX 40, począwszy od high-endowych maszyn z serii Titan po podstawowe notebooki z linii Katana, przełącznika MUX. Przełącznik ten pozwala on na aktywację z poziomu aplikacji MSI Center trybu Discrete Graphics Mode, co w jeszcze większym stopniu zwiększa moc obliczeniową oferowaną przez system graficzny.

Firma MSI wprowadza obecnie na rynek ponad 10 nowych modeli gamingowych laptopów, które charakteryzują się wyjątkowo estetycznym i rozpoznawalnym designem. W części z nich, a mianowicie w modelach z serii Raider GE, Vector GP i Stealth zastosowano dodatkowo, dający znaczną przewagę w zaawansowanych grach, 240-hercowy wyświetlacz QHD+ o proporcjach ekranu 16:10. Co więcej, wyjątkowa, futurystyczna i półprzezroczysta konstrukcja nasadek klawiszy pozwala graczom na łatwiejsze poruszanie się po elementach sterujących, nawigacyjnych oraz skrótach, co przekłada się na znacznie lepsze wrażenia z gry.

Seria Titan GT/ seria Raider GE/ seria Vector GP: Extremalna Moc

Wielokrotnie nagradzane modele laptopów z rodzin Titan GT oraz Raider GE wyposażone są obecnie w najwyższej klasy procesory Intel Core i9-13980HX oraz mobilne układy graficzne z serii GeForce RTX 4090 Laptop GPU. W notebookach tych zaimplementowano też nowatorską technologię MSI OverBoost Ultra, dzięki której procesor i karta graficzna mogą jednocześnie pobierać łącznie do 250 W mocy. Co więcej, w wypadku procesorów, ich 8 rdzeni typu P-Core może jednocześnie pracować, w zależności od obciążenia, z częstotliwością 5,2 GHz.

fot. MSI

Aby móc zaprezentować użytkownikowi te niesamowite osiągi, laptopy z serii Titan GT i Raider GE wyposażono w najwyższej klasy wyświetlacze. Titan GT pochwalić się może pierwszym na świecie wyświetlaczem Mini LED 4K/144Hz, który charakteryzuje się wynoszącą ponad 1000 nitów maksymalną jasnością oraz ponad 1000 stref lokalnego przyciemnienia podświetlenia ekranu. Z kolei Raider GE wyposażony jest w 240-hercowy wyświetlacz QHD+ o proporcjach ekranu 16:10. Dzięki tym wyświetlaczom, nowe notebooki mogą w pełni zaprezentować swoją niezwykłą moc.

Serię Raider GE, wyposażono w nową obudowę z ulepszoną, matrycową listwą podświetlenia. Oświetlenie to jest dużo bardziej fantazyjne i futurystyczne. Podobnie jak w wypadku laptopów z serii Vector GP, które charakteryzują się niskoprofilową obudową z minimalistycznym, nowym designem oraz imponującą wydajnością, prezentowane notebooki stały się najlepszym wyborem dla wszystkich użytkowników związanych z nauką, techniką, inżynierią i matematyką.

Seria Stealth: Smukła i ostra stylistyka, pod każdym względem

Smukła i wyjątkowo wydajna, wielokrotnie nagradzana seria Stealth dostępna jest teraz w pełnym zakresie rozmiarów wyświetlacza – od 14-calowych ekranów, poprzez panele o wielkości 15 i 16 cali, aż do dużych, 17-calowych laptopów. Obecnie mamy przyjemność przedstawić dwa całkowicie nowe modele Stealth 14 Studio i Stealth 16 Studio. Obydwa laptopy charakteryzują się lekką i wytrzymałą obudową, którą wykonano ze stopu magnezowo-aluminiowego. Stealth 14 Studio pochwalić się może nietypowym systemem chłodzenia, MSI Vapor Chamber, dzięki czemu jest on najpotężniejszym, gamingowym, 14-calowym laptopem. Z kolei modele z serii Stealth 16 Studio wyposażono w trójstronny, narożny systemem 6. głośników Dynaudio, który to system oferuje najbardziej wciągające, dźwiękowe wrażenia podczas rozrywki. Potężna wydajność notebooków z rodziny Stealth 17/16/14 Studio potwierdzona została walidacją na zgodność z założeniami platformy NVIDIA Studio. Dzięki temu, wiadomo od razu, że laptopy te spełniają różne potrzeby związane nie tylko z gamingiem, ale również z tworzeniem treści.

fot. MSI

Aby zapewnić najbardziej wciągające i oszałamiające wrażenia w laptopach z serii Stealth 15 zastosowany rewolucyjny wyświetlacz OLED o wysokiej, 240-hercowej częstotliwości odświeżania ekranu i niskim, wynoszącym poniżej 0,2 ms czasie reakcji matrycy. Panel ten charakteryzuje się również 100% pokryciem przestrzeni barw DCI-P3, pozwalając tym samym cieszyć się użytkownikom niezwykłą jakością rozgrywki.

Dzięki pakietowi technologii NVIDIA Max-Q, który to zestaw technologii optymalizuje wydajność systemu, moc obliczeniową, czas pracy na baterii i generowany hałas, seria Stealth jest nie tylko oszałamiająca wydajna, ale charakteryzuje się też cichą pracą i smukłą obudową.

Laptopy z serii Cyborg/ Pulse/ Katana/ Sword: Szeroki wybór maszyn dla graczy

Cyborg 15, to całkowicie nowa seria gamingowych laptopów. Maszyny z tej linii charakteryzują się futurystyczną, półprzezroczystą konstrukcją obudowy, przez którą zobaczyć można znajdujące się wewnątrz niej mechaniczne części i elektroniczne podzespoły. Dzięki smukłej i lekkiej obudowie oraz zainspirowanemu cyberpunkiem wzornictwu, Cyborg 15 jest to idealny wybór dla tych graczy, którzy znudzili się już standardowym designem podstawowych modeli laptopów.

fot. MSI

MSI zmodernizowała również cieszące się dużą popularnością serie gamingowych notebooków Katana, Sword i Pulse, dodając do nich najnowsze modele układów graficznych i procesorów po to, aby zapewnić jeszcze lepszą wydajność w grach. Ponadto laptopy z serii Pulse, Katana i Sword są teraz dostępne w wersjach wyposażonych z przełącznik MUX. Dzięki niemu, gracze mogą z łatwością przełączać się pomiędzy trybem grafiki hybrydowej i dyskretnej. Wystarczy skorzystać z prostej w użyciu funkcji, którą wbudowano w aplikację MSI Center.

Seria Creator Z: Zdominuj moc tworzenia

Wykonana na obrabiarkach CNC przepiękna obudowa to nie jedyny atut maszyn z serii Content Creation. Wydajność laptopów z linii Creator Z przeniesiona została na nowy, znacznie wyższy poziom. Najnowsze notebooki z serii Creator Z17 HX Studio/ Creator Z16 HX Studio wyposażone są teraz w topowe modele procesorów Intel HX 13. generacji i pochwalić się mogą certyfikatem NVIDIA Studio. Co więcej, dzięki systemowi chłodzenia Vapor Chamber Cooler, laptopy z serii Creator Z stały się najpotężniejszymi, dostępnymi na rynku notebookami dla twórców.

fot. MSI

Wraz z obsługą nowego, wielokrotnie nagradzanego i wykorzystującego najnowszą technologię MPP2.6 modelu rysika MSI Pen 2, charakteryzującego się możliwością rozróżniania 4096 poziomów nacisku i funkcją dotykowego sprzężenia zwrotnego, realnym stało się pisanie po ekranie laptopa tak, jak na papierze. Co więcej, można również użyć rysika MSI Pen 2 do pisania po prawdziwej kartce papieru, bez potrzeby brania do ręki ołówka czy pióra.

fot. MSI

Seria Prestige: Smukła i potężna

Podobnie jak w wypadku wyżej omawianych notebooków, również funkcjonalność i wydajność najnowszych laptopów z serii Prestige znalazła się na dużo wyższym poziomie. Modele Prestige 14 Evo i Prestige 16 Evo wyposażone są bowiem w procesory z serii Intel® Core™ i7 H, dzięki czemu użytkownik może cieszyć się nie tylko ich dużą mocą obliczeniową, ale również niewielkim ciężarem laptopa. Co więcej, notebook Prestige 16 Studio uzbrojony jest w mobilna kartę graficzną z serii GeForce RTX 40 Laptop GPU i pochwalić się może walidacją NVIDIA Studio. Dzięki temu użytkownik od razu wie, że ma do czynienia z wyjątkową jakością, jeszcze lepszą produktywnością i najwyższą niezawodnością.

Całkowicie nowy, 13-calowy Prestige 13 Evo to najlżejszy laptop wśród wszystkich modeli notebooków MSI. Ten zamknięty w obudowie wykonanej ze stopu magnezowo-aluminiowego komputer waży zaledwie 990 g. Prestige 13 Evo wyposażony jest też w akumulator o dużej, wynoszącej 75 Whr, pojemności, dzięki czemu może on pracować na baterii aż 15 godzin.

fot. MSI

Seria Modern została również odświeżona, a to dzięki nowym opcjom kolorystycznym. Pojawiły się takie barwy jak Star Blue i Beige Rose, które sprostają współczesnym wymaganiom mody.

Wszystkie najnowsze modele laptopów MSI są już dostępne w przedsprzedaży. Sięgnij już dziś po najnowsze wersje notebooków MSI i ciesz się niesamowitym skokiem wydajności w kierunku technologicznej osobowości!