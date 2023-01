Gran Turismo 7 - czy gra trafi na PC? Kazunori Yamauchi ponownie wspomina o porcie

fot. SIE

To raczej kwestia czasu, aż Sony ogłosi Gran Turismo 7 w wydaniu na PC. Japoński koncern od kilku miesięcy z powodzeniem przenosi swoje hity i wydaje je w wersji na komputery osobiste. Mam tam już przygody Kratosa, Nathana Drake'a a nawet Petera Parkera i Milesa Moralesa. Nie ma jeszcze Gran Turismo, ale i to - patrząc na politykę wydawcy - może niebawem się zmienić. Szczególnie w kontekście słów, które Kazunori Yamauchi wygłosił pod koniec listopada. Przypomnijmy, że nie wykluczył on wtedy, że w przyszłości taki port rzeczywiście się pojawi.

Teraz Yamauchi ponownie wrócił do tego tematu w rozmowie z serwisem Dengeki Online i po raz kolejny przyznał, że taka możliwość cały czas istnieje. Niestety jest też i gorsza wiadomość - dodał on bowiem, że obecnie nie ma nic więcej do powiedzenia na ten temat, co wydaje się wskazywać, że w najbliższym czasie nie powinniśmy spodziewać się żadnych zapowiedzi.

Oczywiście istnieje również inna możliwość: Yamauchi nie może zdradzać szczegółów, a za projekt odpowiada zewnętrzne studio, któremu Sony powierzyło wykonanie portu. Na ten moment są to jednak wyłącznie spekulacje, a posiadaczom PC nie pozostaje nic innego, jak tylko czekać na dalsze, w pełni oficjalne informacje.