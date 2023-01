Duke Nukem: Endangered Species - grywalna wersja wyciekła do sieci. Tak mogła wyglądać anulowana gra

fot. materiały prasowe

Duke Nukem: Endangered Species było pierwszoosobową strzelanką, w której gracze po raz kolejny mieli wcielić się w tytułowego Księcia. Za projekt odpowiadało studio Action Forms, ale ostatecznie deweloperom nie udało się doprowadzić go do końca i 18 grudnia 2001 roku poinformowano o anulowaniu produkcji, a część z przygotowanych materiałów wykorzystano w grze Vivisector: Beast Within, która trafiła na rynek w roku 2005.

18 grudnia 2022 roku, a więc równo po 21 latach od anulowania, Endangered Species wyciekło do sieci za sprawą Nacho, twórcy Duke Nukem Wiki, który otrzymał prototyp gry po wywiadzie z jej głównym projektantem, Andriyem Sharanevychem. Dzięki temu gracze mogą zobaczyć, co ich ominęło. Warto jednak zaznaczyć, że mamy tu do czynienia z wczesną wersją, która najprawdopodobniej pozbawiona jest wielu elementów - dlatego też widać tam na przykład puste, pozbawione przeciwników lokacje.

Duke Nukem: Endangered Species - gameplay z wczesnej wersji