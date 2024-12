Dlaczego Spider-Man nie pojawił się w Venomie i innych filmach Sony? Odpowiedź jest kuriozalna

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Często pojawiały się plotki, spekulacje i teorie, że Spider-Man zagości w jednym z filmów o Venomie. Ostatecznie, poza sceną po napisach związanej z MCU, Pajączek nigdy się w nich nie pojawił. W przypadku Morbiusa spekulowano, że jest na to duża szansa, ponieważ we wczesnym materiale bohater mijał plakat ze Spider-Manem. Jednak w finalnej wersji filmu scena ta została usunięta. Dziennikarz Variety dotarł do powodów, dla których postać Spider-Mana nigdy nie została przez Sony Pictures wykorzystana w ich solowych produkcjach.

Venom i inni bez Spider-Mana

Wielu zastanawiało się, czy umowa Sony z Marvel Studios zablokowała możliwość wykorzystania Spider-Mana, ponieważ mogłoby to naruszać zasady multiwersum ustalone w MCU. Według źródła Variety związanego z Sony, żadne formalne porozumienia z Marvelem i Disneyem nie uniemożliwiały wprowadzenia Spider-Mana ani jego alternatywnych wersji, takich jak te z animacji Spider-Man: Poprzez multiwersum.

Decyzja, by nie włączać Spider-Mana, należała wyłącznie do osób decyzyjnych w Sony Pictures. Sukces Venoma miał im dać sygnał, że mogą stworzyć filmy bez tej postaci i zarobić. Osoby z wiedzą zakulisową zwracają uwagę i mówią wprost: ich motywacje były cyniczne. Jednak – jak zauważają eksperci – Venom był wyjątkiem w kontekście odbioru przez widzów. Producenci obawiali się, że wydarzenia z MCU, w tym filmy i serial Loki, które ustaliły zasady multiwersum, mogły sprawić, że pojawienie się Spider-Mana w ich projektach, takich jak Venom, Morbius, Madame Web czy Kraven, nie zostałoby dobrze przyjęte przez widzów. Ich zdaniem odbiorcy nie potrafiliby zaakceptować Spider-Mana poza MCU.

Według analityków rynku brak kontroli jakości oraz rezygnacja z postaci Spider-Mana to kluczowe wady podejścia Sony do filmów opartych na komiksach Marvela.