Charm City Kings - zobaczcie zwiastun filmu o klubie riderów z Baltimore

fot. materiały prasowe

W internecie obejrzeć możemy już zwiastun nadchodzącej produkcji HBO w reżyserii Angela Manuela Soto zatytuowanej Charm City Kings. Film został zainspirowany prawdziwymi wydarzeniami i powstał na podstawie scenariusza Shermana Payne'a oraz opowiadania Kirka Sullivana, Chrisa Boyda i Barry'ego Jenkinsa.

Główny bohaterem Charm City Kings jest czternastoletni Mouse, którego dojrzewanie będziemy mogli śledzić na ekranie. Chłopak kocha motocykle i marzy o tym, aby dołączyć do Midnight Clique - klubu riderów, którzy rządzą latem na ulicach miasta. Jego starszy brat Stro należał do owego elitarnego motorowego grona, lecz zginął śmiercią tragiczną, a Mouse nie potrafi pogodzić się z jego stratą. W sportowych marzeniach nastolatka wspiera jednak mama. Wkrótce przywódca klubu, Blax, bierze go pod swoje skrzydła...

W obsadzie filmu znaleźli się Jahi Di’Allo Winston, Teyonah Parris, William Catlett oraz Meek Mill.

Charm City Kings - zwiastun

Amerykańska premiera Charm City Kings odbędzie się 8 października na HBOMax.