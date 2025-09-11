placeholder
Reżyserka Eternals wraca po 4 latach przerwy. Odpowiada na krytykę filmu MCU

Chloé Zhao​ wraca po czterech latach przerwy z nowym filmem Hamnet. Czy jest jednak gotowa wypuścić go w świat po tym, jak Eternals zostało zrównane z ziemią? I jak się czuje z faktem, że tuż przed porażką widowiska MCU dała widzom produkcję, która wygrała aż trzy Oscary?
Paulina Guz
Paulina Guz
Tagi:  eternals 
Chloé Zhao
Ikaris – jako jeden z Eternals, zyskał nieśmiertelność, super siłę i zdolność lotu dzięki energii kosmicznej. Marvel
Swego czasu było głośno o Eternals. Mowa w końcu o nowym widowisku Marvela z iście gwiazdorską obsadą i reżyserką nagrodzoną Oscarem na czele. I to w czasach, w których MCU wciąż przyciągało masę widzów do kina samą marką. Upadek z tak wysokiej góry był więc wyjątkowo bolesny: Eternals stało się pierwszym „zgniłym” filmem Marvela w Rotten Tomatoes i zarobiło tylko 402 miliony dolarów, co nie jest świetnym wynikiem jak na blockbuster takiej skali. I w ten sposób po czterech latach losy postaci wciąż stoją pod znakiem zapytania, a wiele wątków zostało nierozwiązanych – być może na zawsze.

Reżyserka Eternals o czteroletniej przerwie i krytyce

Chloé Zhao w rozmowie z The Hollywood Reporter wyjaśniła, dlaczego zrobiła sobie cztery lata przerwy po Eternals i odpowiedziała na krytyczny odbiór filmu. Reżyserka, która przed widowiskiem Marvela dała widzom nagrodzony trzema Oscarami dramat Nomadland, musiała stawić czoła ogromnej fali negatywnych ocen.

Potrzebowałam zrobić sobie przerwę po Eternals i Nomadland. Kręcenie obu tych filmów było bardzo intensywnym przeżyciem – powiedziała ze śmiechem reżyserka. – Pracowałam to nad jednym, to nad drugim. Więc myślę, że ta decyzja była wynikiem dekady pracy bez przerwy

Czy Chloé Zhao boi się, że jej nowy film podzieli los Eternals?

Na pytanie, czy denerwuje się tym, jak krytycy ocenią jej najnowszy film, zatytułowany Hamnet, po tym jak Nomadland i Eternals zebrały tak skrajnie różne recenzje – jeden został obsypany Oscarami, a drugi uważa się za początek upadku MCU – odpowiedziała:

Myślę, że to tak, jak z dzieckiem. Robisz wszystko, co możesz, by jak najlepiej je wychować, ale po drodze prawdopodobnie popełniasz błędy, a później żałujesz, że nie udało ci się zrobić czegoś lepiej. Mówię o dwóch moich filmach, które ukazały się mniej więcej w tym samym czasie — po czasie wypuszczasz je w świat i zbierają nieoczekiwane reakcje, nad którymi nie masz kontroli. Musisz nauczyć się kochać niedoskonałości swoich dzieci, ponieważ to jak kochanie swoich własnych niedoskonałości. I ostatnim razem to nie był dla mnie łatwy proces.

Niedokończone wątki w MCU. Nie tylko Eternals zostało potraktowane po macoszemu

Źródło: comicbookmovie.com

Powiązane filmy
Hamnet

7,3

2020
Nomadland
Oglądaj TERAZ Nomadland Dramat

6,2

2021
Eternals
Oglądaj TERAZ Eternals Sci-Fi
Powiązane osoby

