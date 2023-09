Chłopi tworzeni przy pomocy AI? Reżyserka dementuje zarzuty Tomasza Raczka

fot. BreakThru Films

Znany krytyk filmowy Tomasz Raczek opublikował 26 września na swoim Facebooku zarzut wobec filmu Chłopi. W nim też, opierając się na rozmowach z anonimowymi współpracownikami twórców tej produkcji, twierdzi, że co 5 klatka była ręcznie malowana, a resztę robiła sztuczna inteligencja. Dowodów na poparcie swoich oskarżeń nie opublikował. Te zarzuty dotarły do niego podczas festiwalu filmowego w Gdyni, na którym polski kandydat do Oscara miał swój pokaz. Tam wówczas też dotarły do reżyserki DK Welchman, która w rozmowie z Interią do tego otwarcie się odniosła.

Chłopi bez AI? Dementi reżyserki

- Tutaj chciałam też dodać ważne oświadczenie, a właściwie odpowiedź na oszczerczy zarzut, że film powstał tylko częściowo namalowany, a częściowo przy użyciu filtra. Szerzenie takich informacji po tym, kiedy my - twórcy i produkcja filmu opowiedzieliśmy, jak film powstawał, że jest stworzony manualnie, przy użyciu animacji poklatkowej, to jak zarzucanie nam kłamstwa. Film może się podobać albo nie, ale ja nie pozwolę na nazywanie mnie kłamczuchą. Zapraszamy do naszego studia, aby zobaczyć magazyn, w którym znajduje się 3000 obrazów lub do naszego studia, gdzie chętnie otworzymy sceny z animacją i pokażemy/wyjaśnimy, jak wygląda proces animacji. Ani AI, ani żadne filtry nie były użyte przy produkcji tego filmu.

Co więcej, osoby otwarcie mówiące o tym, że pracowały przy filmie Chłopi, w komentarzach na Facebooku zwracają uwagę, że żadnego AI nie wykorzystywano przy tworzeniu tej produkcji. Jedna z osób z ekipy pracującej przy tym tytule, tak w komentarzach u wspomnianego krytyka wyjaśniła niezrozumienie sytuacji:

Klatki kluczowe powstawały metodą malarstwa olejnego a pomiędzy nimi uzupełniali ruch malarze pracujący cyfrowo. Malarstwo cyfrowe to nie AI.

Nic dziwnego, że DK Welchman wydała oświadczenie dementujące oskarżenia, bo wykorzystywanie sztucznej inteligencji w kinie oraz sugestia zastępowania nią pracy prawdziwych ludzi budzi w odbiorcach wiele negatywnych emocji.

Przypomnijmy, że Chłopi to polski film walczący o nominację do Oscara w kategorii najlepszy film międzynarodowy. Ma też szansę na nominację w kategorii najlepszy film animowany.

Chłopi - o czym jest film?

Na tle zmieniających się pór roku i sezonowych prac polowych rozgrywają się losy rodziny Borynów i pięknej, tajemniczej Jagny. To właśnie kobiety, w szczególności tragiczna postać Jagny, znajdą się w sercu fabuły. Unikalny mikroświat wiejskiej wspólnoty stanie się pretekstem do opowiedzenia uniwersalnej i niesamowicie aktualnej historii. Historii o tragicznej miłości i życiu w małej społeczności, gdzie reguły i brutalne zasady gry wyznaczają każdemu określone miejsce w grupie, a wyjście poza ciasne ramy grozi upokorzeniem i odrzuceniem.

Chłopi - premiera 13 października w kinach.