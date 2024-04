Chris Hemsworth chciał zagrać w filmie Kevina Costnera. Przegrał walkę o rolę... z Kevinem Costnerem

fot. materiały prasowe

Reklama

Chris Hemsworth w rozmowie z portalem Entertainment Tonight wyznał, że chciał zagrać w filmie reżyserowanym przez Kevina Costnera. Choć nie wyjawił tytułu, to miała być to "abstrakcyjna i interesująca" historia, opowiadająca o uczuciu pomiędzy kobietą a mężczyzną. Nie dostał jednak tej roli, ponieważ Costner obsadził już samego siebie.

fot. Paramount+

Chris Hemsworth chciał zagrać w filmie Costnera

Aktor tak opisał sytuację:

Był taki film - scenariusz, który przeczytałem i bardzo mi się spodobał - w którym chciałem zagrać. Ale wtedy ktoś mi powiedział: "Kevin Costner gra tę rolę". Bardzo chciałem zagrać w filmie wyreżyserowanym przez niego. Pomyślałem sobie: "Do ch****y!" i któregoś dnia spędziłem godzinę, próbując go przekonać. Powiedział mi: "Ja się tym już zajmuję, dzieciaku". Nie podziałało. Nie dostałem tej roli.

Kevin Costner o odrzuceniu propozycji Hemswortha

Entertainment Tonight poruszyło ten temat z samym Kevinem Costnerem podczas wydarzenia CinemaCon.

To historia miłosna, ale tak długo, jak jestem dość młody, aby ją zagrać, będę ją grał. Chris będzie musiał zaczekać na swoją kolej. Jest taki przystojny i dobry w tym, co robi. Będzie musiał znaleźć swoją historię miłosną. Ale cieszę się, że ta mu się spodobała. Jeśli dojdę do momentu, w którym uznam, że nie jestem już w stanie tego robić, odezwę się do niego. Z pewnością jest obecnie jednym z najlepszych aktorów.

Najlepsze występy aktorskie w MCU. Hemsworth poza TOP 5

Oto nasz ranking z 2021 roku. Chcielibyście zobaczyć jego zaktualizowaną wersję? Dajcie znać!

43. Taika Waititi - Korg