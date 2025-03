Jesse Eisenberg otrzymał polskie obywatelstwo z rąk prezydenta Andrzeja Dudy

fot. Marek Borawski/KPRP // Facebook Kancelaria Prezydenta RP

Jesse Eisenberg to amerykański aktor, który zyskał popularność po zagraniu Marka Zuckerberga w filmie The Social Network. Ostatnio mogliśmy go oglądać w filmie Prawdziwy ból, opowiadającym o dwóch kuzynach, którzy po śmierci babci wybierają się w podróż do Polski, by poznać lepiej historię swojej rodziny. W rezultacie dołączają do wycieczki, której celem jest pokazanie grozy Holokaustu, jaki miał miejsce w naszym kraju.

Prezydent nadał polskie obywatelstwo Jesse'emu Eisenbergowi

Aktor, który posiada polsko-żydowskie korzenie, nie tylko wyreżyserował i wystąpił w filmie Prawdziwy ból, ale napisał również scenariusz do produkcji, za co został nominowany do Oscara. Ostatecznie tę prestiżową statuetkę zdobył Kieran Culkin dla najlepszego aktora drugoplanowego.

Eisenberg w wywiadach wielokrotnie podkreślał swoje zainteresowanie i bliską więź z Polską. Przyznał, że ważnym momentem jego "olśnienia" były realizowane w Polsce zdjęcia do filmu Prawdziwy ból. Jego rodzina po emigracji do USA z terenów Polski i Ukrainy nie przywiązywała większej wagi do swojej historii. On jednak postanowił "ponownie nawiązać więź z krajem przodków". To zmotywowało go do aplikowania o polskie obywatelstwo, które teraz otrzymał z rąk prezydenta Andrzeja Dudy w USA.

Uroczystość nadanie obywatelstwa zorganizowano w polskim przedstawicielstwie przy ONZ w Nowym Jorku. Na facebookowej stronie Kancelarii Prezydenta RP możemy przeczytać wypowiedź Andrzeja Dudy:

Cieszę się, że ludzie ze świata, zza oceanu, pamiętają o swoim pochodzeniu, o tym, że ich przodkowie wywodzą się z Rzeczypospolitej i chcą związać się z naszym krajem.

Jesse'ego Eisenberga zobaczymy w filmie Iluzja 3, którego premiera jest zaplanowana na 14 listopada.