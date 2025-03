fot. Prime Video

Reklama

3. sezon Reachera dobiegł końca, a fani dostali w finałowym odcinku wyczekiwaną walkę pomiędzy tytułowym bohaterem a rosłym Pauliem, granym przez Olivierem Richtersa. Okazuje się, że podczas kręcenia tego efektownego pojedynku Alan Ritchson, który wciela się w Reachera, stracił przytomność.

Alan Ritchson stracił przytomność na planie Reachera

Aktor w rozmowie z Entertainment Weekly opowiedział o kulisach zdarzenia:

Zostałem podniesiony i kilka razy omawialiśmy kwestię kamery, a on trzasnął mną o stół tak mocno, że wpadłem przez niego do siódmego kręgu piekła. I obudziłem się półtora dnia później. Kiedy się ocknąłem, musiałem powiedzieć moim dzieciom, że czuję się świetnie, ponieważ były na planie i nie chciałem, żeby myślały, że tata umarł i nie będzie dobrze. To były najgorsze minuty mojego życia.

Alan Ritchson opowiedział o swoim poświęceniu na planie.

Chodzi o to, że po prostu oglądasz, jak Reacher jest poniewierany jak szmaciana lalka przez pięć minut bez przerwy. I pomyślałem: "To jest fajne. Podoba mi się ten pomysł, który teraz realizujemy dla wszystkich". I wpadłem na genialny pomysł, żeby nakręcić jakiś wyczyn kaskaderski, bo pomyślałem: "Chcę, żeby widzowie wiedzieli, że robię to dla nas [wszystkich]. Robię to dla Reachera i wszyscy jesteśmy w tym razem". Więc chciałem, żeby kamera podjechała i cały czas była skierowana na moją twarz, podczas gdy ja zostaję roztrzaskany na stole, uderzając o podłogę w stodole".

fot. Prime Video

Aktor przyznał, że wszyscy ostrzegali go przed tym ujęciem, które kręcili trzy tygodnie.

Wszyscy mówili: "Zginiesz, a my tego nie zrobimy, bo to cię bardzo zaboli". Więc zrobimy to z kaskaderem i kamerą na podłodze. A ja powiedziałem: "Nie". To było jedno, trzysekundowe ujęcie w 28 minutach materiału, żeby dać wam przykład tego, jak wyglądało moje życie przez te trzy tygodnie. To był ubaw.

Reacher - cały 3. sezon jest dostępny na Prime Video.

Czytaj więcej: Recenzja finałowego odcinka 3. sezonu Reachera

Reacher - zdjęcia z 3. sezonu