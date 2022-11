Chris Hemsworth nie do poznania na zdjęciach promujących dokument z jego udziałem

Fot. NATIONAL GEOGRAPHIC FOR DISNEY+/CRAIG PARRY.

Limitless with Chris Hemsworth to produkcja dokumentalna, która pokaże inny sposób, w jaki możemy żyć lepiej i dłużej: regeneracja, maksymalizacja siły, budowanie odporności, szokowanie ciała, wzmacnianie pamięci i konfrontacja ze śmiertelnością.

Na potrzeby programu, postarzono aktora na zdjęciach, a także ubrano go w specjalny kombinezon. Ten w rozmowie z Vanity Fair wypowiedział się nieco więcej na ten temat. Przyznał, że dodanie mu 50 lat więcej nie było dla niego powodem do zadowolenia. 39-latek w swoim serialu na Disney+ bada proces starzenia się z lekarzami, naukowcami oraz angażuje się w różnego rodzaju wyzwania, które mają pobudzić i przedłużyć jego życie tak długo, jak to tylko możliwe.

W odcinku czwartym, aktor ubrany zostaje w specjalny kombinezon, zaprojektowany do naśladowania efektów zużycia ciała wynikającego ze starości. Nawet wytrenowany Hemsworth miał trudności z wykonywaniem wielu czynności, co prowadziło do ciekawych wniosków.

Powiedziałem do Darrena [Aronofsky'ego]: "Słuchaj, czy mam się zachowywać w tej sytuacji tak, jakbym umierał?" A on powiedział: "Nie", a ja się ucieszyłem, bo to byłoby nieco oklepane i dziwne. Doda: "Jeśli uważasz, że to jest zabawne, to znajdź w tym zabawę i idź w to, ale chcemy zobaczyć twoją prawdziwą reakcję na to". I tak, niektóre momenty zaskoczyły mnie, a niektóre były śmieszne, zabawne i absurdalne - takie jest życie.

W ramach tego pomysłu, produkcja stworzyła kilka obrazów, na których postarzono aktora za pomocą cyfrowych efektów. Zobaczcie sami:

Limitless with Chris Hemsworth