Christopher Nolan szykuje nowy film. Po Tenet powrót do II wojny światowej

Warner Bros.

Jak donosi Deadline, nowy film Christophera Nolana przeniesie widzów do czasów II wojny światowe i opowie historię o roli J. Roberta Oppenheimera w stworzeniu bomby atomowej.

Dziennikarz donosi, że na razie casting jeszcze nie rozpoczął się, ale słyszy, że Cillian Murphy może być związany z projektem. Aktor współpracował z Nolanem przy filmach o Batmanie, Incepcji oraz Dunkierce.

Co ciekawe, dziennikarze twierdzą, że być może będzie to pierwszy film Nolana nie tworzony w studiu Warner Bros. Scenariusz jest gotowy i został rozesłany do różnych studiów. Są prowadzone wstępne rozmowy. Prawdopodobnie jest to efekt decyzji WarnerMedia odnośnie premiery hybrydowej, a Nolan jest przeciwnikiem takich rozwiązań i otwarcie to krytykował. Jest jednym z najzagorzalszych zwolenników tradycyjnego seansu w kinie.

Pomimo wszystko Warner Bros. zrobił wszystko, co Nolan chciał w kontekście premiery Tenet. Superprodukcja o budżecie 200 mln dolarów (plus 100 mln dolarów na promocję) zebrała tylko 363 mln dolarów, więc była dużą klapą finansową.