Chucky - zwiastun 2. sezonu. Laleczka dalej sieje grozę? [SDCC 2022]

Fot. Materiały prasowe

Trwa wydarzenie San Diego Comic-Con. Choć panel dotyczący kultowej laleczki z horrorów został odwołany, to wciąż opublikowano zwiastun 2. sezonu serialu Chucky, który znajdziecie poniżej. Czuć klimat grozy? Sprawdźcie sami.

Brad Dorff wciąż będzie użyczał głosu laleczce Chucky. Alex Vincent powróci jako Andy Barclay. Z 1. sezonu pojawi się także Christine Elise. Nowymi członkami obsady są za to Devon Sawa i Lara Jane Chorostiki.

Chucky - zwiastun 2. sezonu

Chucky - o czym serial?

Chucky to serial opowiadający o tytułowej laleczce, którą w ciągu lat pojawiła się we wielu horrorach. Produkcja zadebiutowała na małym ekranie pod koniec 2021 roku. Akcja rozgrywa się w małym amerykańskim miasteczku, w którym dochodzi do serii morderstw. Powodem może być wystawa garażowa, na której zostaje wystawiona Laleczka Chucky. Postać od lat fundowała ludziom solidne koszmary i najwyraźniej nie zamierza przestać w najbliższym czasie, sądząc po zwiastunie 2. sezonu.

