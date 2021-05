Ciche miejsce 2 - John Krasinski w niecodzienny sposób promuje horror

fot. Paramount Pictures

Ciche miejsce 2 to sequel horroru z 2018 roku. W filmie rodzina, którą znamy z pierwszej części po raz kolejny musi przetrwać w świecie pełnym tajemniczych stworów z doskonałym słuchem. Na swojej drodze spotykają nowych sojuszników. Do sieci trafiły pierwsze recenzje produkcji, która jest oceniana pozytywnie. Film miał trafić do kin w 2020 roku, jednak z powodu pandemii jego premiera opóźniła się o ponad 12 miesięcy.

Reżyserem Cichego miejsca 2 jest John Krasinski, który również wcielał się w jednego z głównych bohaterów w pierwszej części. Aktorowi bardzo zależy, żeby widzowie poszli na film do kina, gdzie zrobi on największe wrażenie. Dlatego w ramach promocji horroru Krasinski odwiedza kina w USA, zaskakując tym widzów. Poniżej możecie zobaczyć wideo z Miami, jak reżyser filmu sprawia niespodziankę kinomaniakom na pokazie przedpremierowym.

https://twitter.com/johnkrasinski/status/1395395460161019918

W obsadzie produkcji znajdują się Emily Blunt, Cillian Murphy, Millicent Simmonds, Noah Jupe i Djimon Hounsou.

Ciche miejsce 2 - premiera filmu w polskich kinach została zaplanowana na 4 czerwca. W USA zadebiutuje 28 maja.