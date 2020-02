Ciche miejsce 2 - są prognozy Box Office. Pobije pierwszą część?

Ciche miejsce 2 zawita na ekrany kin już w marcu. Sequel dobrze przyjętego horroru z 2018 roku z Emily Blunt w roli głównej ma szansę powtórzyć jego sukces.

Oryginalne Ciche miejsce przy budżecie w wysokości 17 milionów dolarów zebrało na świecie 340,9 milionów, odnosząc jeden z większych sukcesów 2018 roku. Podczas pierwszego weekendu film zgarnął 50,2 milionów. Wstępne prognozy sugerują, że sequel przebije ten wynik i po pierwszych trzech dniach dobije 60 milionów dolarów. Możliwości obrazu są tu zestawiane z innymi horrorami, które odniosły w ostatnim czasie sukces: To my (71,1 mln), Halloween (76,2 mln) czy It: Part 2 (92 milionów). Paramount Pictures ewidentnie stawia na mocną promocję swojego filmu, a decydująca faza kampanii jeszcze przed nami.

Analitycy Boxofficepro we wczesnych prognozach szacują otwarcie w wysokości 72 milionów dolarów i końcowy wynik (w USA) na poziomie 168 milionów (odrobinę słabiej, niż poprzednik), za to w górnej granicy przewiduje się 80 milionów z otwarcia i aż 190 milionów końcowego wyniku w kinach amerykańskich.

Dla przypomnienia: pierwsza odsłona opowiadała o rodzinie, która mieszka w świecie opanowanym przez tajemnicze stwory, które mają doskonały słuch i atakują, gdy usłyszą nawet najmniejszy szmer. Członkowie familii musieli zmierzyć się z niebezpieczeństwem, które nawiedza ich farmę. W kontynuacji zobaczymy dalsze losy rodziny i jej walkę o życie. Zostanie również pokazany dzień pierwszy inwazji potworów. Reżyserem nowej odsłony jest twórca poprzedniej części, John Krasinski. W obsadzie znajdują się między innymi Emily Blunt, Millicent Simmonds, Noah Jupe oraz Cillian Murphy.

Ciche miejsce 2 - premiera filmu w Polsce 20 marca.