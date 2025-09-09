placeholder
Cillian Murphy wysyła Was do kina i zapowiada najbardziej wyczekiwany film o zombie

Cillian Murphy zapowiada powrót Jima z filmu 28 dni później i zachęca widzów do pójścia do kina na Świątynię kości. Powód jest dość oczywisty. Powiedział także, jak zareagował na to, że widzowie błędnie założyli, że to on gra viralowego wychudłego zombie.
Paulina Guz
zombie 28 lat później: Świątynia Kości
28 dni później Fot. Materiały prasowe
Cillian Murphy wróci na ekran jako Jim w nadchodzącym filmie 28 lat później: Świątynia kości. To cameo ma być przystawką na większe danie, ponieważ pomoże wprowadzić postać jako głównego bohatera kolejnej części, która już jest w planach, choć studio oficjalnie jeszcze nie dało zielonego światła na kontynuację.

Teraz aktor wypowiedział się na temat Świątyni kości i bezczelnie wysłał widzów do kina, by zakończenie nowej trylogii było możliwe. 

Cillian Murphy o cameo w Świątyni kości 

Aktor w wywiadzie dla The Observer potwierdził, że Jim „tylko na chwilę” pojawi się w Świątyni kości i dodał, że „wszyscy muszą zobaczyć drugą część”, by upewnić się, że Danny Boyle dotrwa do finału swojej trylogii. „Jestem pewien, że tak się stanie. Jest naprawdę, naprawdę dobry” – dodał. Innymi słowy, Cillian Murphy wysyła Was do kina, żebyście zobaczyli film, ponieważ dzięki dobrym wynikom box office uda się nakręcić im kolejną część.

Nie powinno to zaskakiwać – sam Boyle żartował wcześniej, że liczy na to, iż cameo gwiazdy Oppenheimera pomoże im sfinansować trzeci film. „Jeśli obiecujesz studio Cilliana Murphy'ego, to masz całkiem spore szanse na odwrócenie ich uwagi od wszelkich technicznych problemów, o których szybko zapominają. Tak, bezczelnie wykorzystaliśmy to, by postawić na swoim. Jaką lepszą obietnicę mógłbyś złożyć?” – stwierdził. 

Cillian Murphy o viralowym zombie

Gdy w grudniu ubiegłego roku pojawił się pierwszy zwiastun filmu 28 lat później, fani zwrócili uwagę na jednego zombie, który ich zdaniem do złudzenia przypominał Cilliana Murphy'ego. To krótkie ujęcie z zapowiedzi szybko stało się viralem i nagłośniło powrót serii, jednak już po kilku dniach nadzieje zostały rozwiane – okazało się, że w zarażonego nie wcieliła się gwiazda Oppenheimera, a Angus Neill. Później ujawniono, że gwiazdor pojawi się, ale dopiero w Świątyni kości

Cillian Murphy w rozmowie z The Observer został spytany o głośne dyskusje w internecie na temat tego, czy to właśnie on jest viralowym zombie ze zwiastuna. Aktor stwierdził, że syn mu to pokazał, na co odpowiedział mu: „To wspaniale, że ludzie myślą, że wyglądam jak zwłoki zombie. To mi bardzo schlebia”.

28 lat później: Świątynia kości - kiedy premiera?

28 lat później: Świątynia kości zadebiutuje w kinach 16 stycznia 2026 roku. Zapowiedziano, że w filmie to nie zarażeni będą największym zagrożeniem, a ocalali – wśród których chęć przetrwania zabiła ostatnie pokłady ludzkości. 

Źródło: comicbookmovie.com, FearHQ.com

