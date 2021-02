Czy kina Cinema City zostaną otwarte? Mamy oświadczenie sieci

Kina w Polsce zostały zamknięte w listopadzie 2020 roku z uwagi na pandemię koronawirusa. Przez ten cały czas były zamknięte, ale 5 lutego 2021 roku ogłoszono, że warunkowo zostaną one otwarte na 2 tygodnie już 12 lutego 2021 roku. W sam na walentynki. Kina studyjne już szykują repertuary, a część tytułów już Wam podaliśmy.

Inna sprawa dotyczy multipleksów, które działają na innej zasadzie i otwarcie na 2 tygodnie może nie być dla nich dobrą opcją. Zapytaliśmy o to sieć Cinema City. Katarzyna Opertowska, dyrektor PR i Marketingu Cimema City, dała nam obszerne oświadczenie w tej sprawie.

Wszyscy z ogromną niecierpliwością wyczekiwaliśmy możliwości ponownego otwarcia kin. Wiemy jak bardzo nasi widzowie tęsknią za dużym ekranem i emocjami, jakich można doświadczyć tylko na sali kinowej. Jednak możliwość bezpiecznego i racjonalnego otwarcia naszych placówek wymaga bardzo dokładnego zapoznania się z nowymi rozporządzeniami i wytycznymi.

To proces, który wymaga przede wszystkim zapewnienia bezpieczeństwa widzom i pracownikom, ale również dostarczenia odpowiedniego repertuaru filmowego. Otwarcie kin w sytuacji możliwego ich ponownego zamknięcia z uwagi na zmienną sytuację epidemiczną, spowodowałoby nieodwracalne szkody dla wszystkich podmiotów działających na rynku. W ich interesie – zarówno jeśli chodzi o podmioty prowadzące kina, jak i dystrybutorów oraz producentów filmowych - jest otwarcie rynku kinowego w warunkach, w których takie ryzyko będzie możliwie jak najmniejsze. Dystrybutorzy potrzebują czasu na przygotowanie i wprowadzanie filmów do dystrybucji, w tym na prawidłowe przeprowadzenie kampanii marketingowych, a kina na dostosowanie swoich powierzchni do wszelkich wymogów sanitarnych, tak aby powitać swoich widzów w bezpiecznych warunkach. Dla biznesu kinowego bardzo istotna jest również możliwość konsumpcji na salach kinowych.

Dlatego decyzja Cinema City o ponownym otwarciu naszych placówek wymaga głębszej analizy i szczegółowego zapoznania się z nowymi wytycznymi Rządu odnośnie wyznaczonego reżimu sanitarnego. Możliwość otwarcia wszystkich kin w kraju w tym samym czasie, zbudowanie atrakcyjnego kalendarza premier, intensywnej promocji filmów oraz dopuszczalnej 50-procentowej frekwencji na sali, przy jednoczesnym zachowaniu możliwości obsługi barowej, to dla nas kluczowe aspekty, które wpływają na powodzenie powrotu kin. O ewentualnym otwarciu naszych placówek poinformujemy od razu po podjęciu takiej decyzji.