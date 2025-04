Pewien gracz przeszedł już The Legend of Zelda: Breath of the Wild na Switchu 2. I to w mniej niż 10 minut

fot. Nintendo

Chociaż Nintendo Switch 2 nie jest jeszcze dostępne na rynku, pewnemu graczowi udało się już teraz ukończyć nową, ulepszoną wersję The Legend of Zelda: Breath of the Wild na tę właśnie konsolę. Jak to możliwe?

Na kanale japońskiego twórcy o pseudonimie Ikaboze pojawiło się nagranie z pokazów Nintendo Switch 2, które odbywały się w Tokio. Ikaboze wziął w nich udział i skorzystał z możliwości zagrania w The Legend of Zelda: Breath of the Wild – Nintendo Switch 2 Edition. Choć miał zaledwie 10 minut na grę, czas ten wystarczył mu, by dotrzeć do ostatniego bossa i go pokonać. Oczywiście nie jest to „standardowy” sposób na ukończenie gry — twórca miał punkt zapisu przed Ganonem, a przy tym posłużył się metodami stosowanymi przez speedrunnerów. Mimo tego jego imponujący wyczyn spotkał się z uznaniem innych uczestników wydarzenia, którzy zgromadzili się wokół niego i nagrodzili jego dokonania aplauzem.

Byłem zaskoczony tym, ile osób się zebrało. Nawet pracownicy nagrywali to swoimi smartfonami. To był pierwszy raz, gdy komuś udało się ukończyć demo Breath of the Wild i obsługa mi pogratulowała — powiedział Ikaboze.

Premiera Nintendo Switch 2 oraz odświeżonych gier z serii Zelda (Breath of the Wild i Tears of the Kingdom) już 5 czerwca tego roku.