Rycerze Starej Republiki to nowy serial Star Wars? Na to wskazuje plotka

Jak zawsze dobrze poinformowany Daniel Richtman twierdzi, że Lucasfilm pracuje nad serialem osadzonym w czasach znanych z gry Star Wars: Knights of the Old Republic. Oznacza to, że wydarzenia rozgrywałyby się kilka tysięcy lat przed akcją znaną z filmów kinowych. Sugestia Richtmana o aktywnych pracach nad tym projektem może być związana z porażką Akolity, która wprowadziła widzów w późniejszy okres zwany Wielką Republiką. Czyżby Lucasfilm wolałby jednak pokazać dalszą przeszłość?

Rycerze Starej Republiki jako serial

Warto zaznaczyć, że scooper podkreśla jedynie powstawanie projektu osadzonego w czasach gry, nie wspominając o ewentualnej adaptacji fabuły tego kultowego tytułu. Fani jednak są przekonani, że obie gry z serii Knights of the Old Republic oferują wyjątkową historię, która mogłaby fenomenalnie sprawdzić się w formie kilku sezonów serialu.

W szczególności wątek Revana – od Wojny Mandaloriańskiej po inwazję Imperium Sithów na Republikę – ma ogromny potencjał narracyjny. Revan, jako Jedi, który stał się Sithem, to jedna z najbardziej fascynujących postaci w historii Gwiezdnych Wojen. Początkowo zbuntował się przeciwko jarzmu Imperatora Sithów i wspólnie z Darthem Malakiem stworzył własne imperium. Po zdradzie Malaka Revan został uratowany przez Jedi, którzy wymazali mu pamięć. Powracając na stronę dobra, stanął do walki z dawnym sojusznikiem, odzyskując swoją tożsamość i przechodząc niezwykłą przemianę.

Choć obie gry są częścią tak zwanych Legend (nieobowiązującego obecnie kanonu), wielu fanów ma nadzieję, że serial skupi się właśnie na tej historii.

Szefowa Lucasfilmu, Kathleen Kennedy, już w 2019 roku wspominała, że studio analizuje obie gry, by stworzyć coś opartego na ich motywach. Od tamtej pory prace nad projektem wydają się trwać, choć szczegóły pozostają nieznane.