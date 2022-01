Cineman.pl - nowości na luty 2022. Jakie filmy w ofercie?

fot. materiały prasowe

Cineman.pl ujawnił nowości na lutym 2022. Najciekawszą propozycją jest thriller science fiction Przestroga (Warning), w którym obok Thomasa Jane'a, Annabelle Wallis, Alexa Pettyfera, Alice Eve i Ruperta Everetta zobaczymy polskich aktorów: Tomasza Kota, Olgę Bołądź i Izę Kunę. Jest to koprodukcja amerykańsko-kanadyjska.

Przestroga - o czym film?

Rozwój technologiczny ukierunkowany jest tak, aby żyło nam się lepiej. Ale czy na pewno? Historia rozgrywa się w niedalekiej przyszłości i bada konsekwencje zastąpienia kontaktów międzyludzkich wszechwiedzącą technologią. Gdy globalna awaria powoduje, że elektronika wariuje, świat wywraca się do góry nogami. To, co na pierwszy rzut oka nie powinno niepokoić, zaczyna zamieniać ludzkie życie w prawdziwy koszmar.

Cineman.pl - luty 2022

W ofercie ponadto są także:

