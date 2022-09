Citadel - Amazon ma drugi, najdroższy serial świata. Powodem kosztowne dokrętki

fot. Marvel

Citadel jest szykowany jako kolejny z flagowych projektów platformy Amazon Prime Video. To thriller szpiegowski, w którym agenci z różnych krajów łączą siły we wspólnej misji. Widowisko jest szykowane jako fundament również dla serii lokalnych spin-offów z poszczególnymi bohaterami. Jednak jak informuje The Hollywood Reporter w swoim artykule przekroczenie kosztów i różnice kreatywne stały się plagą serialu. Otóż okazuje się, że budżet wyniósł już prawie 250 milionów dolarów. Na to składają się prawie całoroczne zdjęcia główne, zakończone w grudniu 2021 roku. Kosztowały one 160 mln dolarów. Do tego okazuje się, że ze względu na pewne kreatywne różnice będą potrzebne dokrętki, których budżet wyniesie 75 mln dolarów. Do całości należy jeszcze dodać koszty związane z protokołami koronawirusowymi, które nie zostały uwzględnione, gdy projekt otrzymał zielone światło do Amazona.

fot. youtube.com/WIRED

Citadel - różnice kreatywne

Z serialem od początku byli związani bracia Russo jako producenci oraz Josh Appelbaum oraz Andre Nemec jako osoby prowadzące projekt. Według źródeł The Hollywood Reporter w pewnym momencie zespół kreatywny serialu zaczął rozpadać się na frakcje. Podobno Amazon miał pewne zastrzeżenia do wczesnej wersji materiału, w którą bracia Russo nie byli zaangażowani, pracując w tym czasie nad widowiskiem Gray Man. Ich ponowne pojawienie się przy projekcie doprowadziło do walki między dwoma wizjami, tej od Russo i drugiej od Appelbauma i Nemeca. W miarę upływu tygodni inne zobowiązania projektowe ograniczyły kreatywne obozy do dwóch przeciwnych sił, Joe Russo i Appelbauma, który piastował stanowisko showrunnera.

Ostatecznie różnice kreatywne doprowadziły do zwolnienia Appelbauma. Jednak oprócz niego z projektem pożegnali się Brian Kirk, który nakręcił pięć z siedmiu odcinków, oraz producentka Sarah Bradshaw. Do przepisania scenariusza został zatrudniony David Weil (Hunters). Thomas Sigel, doświadczony operator, który wyreżyserował dwa odcinki serialu, oficjalnie przejął kierownictwo dokrętek, które trwały od wiosny do wczesnego lata. Jednak jak powiedziało jedno ze źródeł The Hollywood Reporter, Joe Russo był również mocno zaangażowany w dodatkowe zdjęcia. Widowisko znajduje się obecnie na etapie postprodukcji. Nie ustalono daty premiery. W rolach głównych występują Richard Madden oraz Priyanka Chopra.