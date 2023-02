Citadel - zdjęcia z serialu. Bracia Russo z MCU powracają ze szpiegowskim widowiskiem

fot. Amazon Prime Video

Citadel to nowa superprodukcja platformy streamingowej Amazon Prime Video. Według dostępnych informacji jej budżet sięgnął 250 mln dolarów. Na to składa się pierwotny budżet na realizację pierwszego sezonu - 160 mln dolarów, a także 75 mln dolarów z dokrętek oraz koszty związany z protokołami koronawirusowymi. Za kamerą stoją bracia Russo, doskonale znani z takich hitów jak Avengers: Wojna bez granic oraz Avengers: Koniec gry.

Jednocześnie ogłoszono, że premiera nastąpi 28 kwietnia 2023 roku. Każdy nowy odcinek będzie pojawiać się w platformie o tydzień.

Citadel - zdjęcia

Citadel

Citadel - o czym jest serial?

Osiem lat temu Cytadela upadła. Niezależna agencja szpiegowska mająca za zadanie dbać o bezpieczeństwo wszystkich ludzi została zniszczona przez agentów organizacji Manticore. Jest to potężny syndykat manipulujący światem z cieni. Kiedy Cytadela upadła, elitarni agenci Mason Kane (Richard Madden) i Nadia Sinh (Priyanka Chopra Jonas) ledwo uszli z życiem, ale pamięć została im wymazana. Od tego czasu pozostawali w ukryciu, żyjąc z nową tożsamością. Pewnego dnia Masona namierza dawny kolega, Bernard Orlick (Stanley Tucci), który desperacko potrzebuje jego pomocy, by powstrzymać Manticore przed ustanowieniem nowego porządku świata. Mason wyrusza na poszukiwanie Nadii, by razem wyruszyć na misję, która zabierze ich w różne rejony świata. .

Przede wszystkim twórcy realizują pierwszy sezon jako fundament dla całego uniwersum, więc jeśli będzie sukces, powstaną spin-offy o poszczególnych bohaterach, którzy w tym serialu muszą współpracować.

W obsadzie są Priyanka Chopra Jonas, Stanley Tucci, Richard Madden oraz Ashleigh Cummings.Trwa postprodukcja serialu.