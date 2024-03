Civil War – Kirsten Dunst nabawiła się traumy na planie. Aktorka zaczęła odczuwać niepokój

fot. A24

Civil War to najnowszy film Alexa Garlanda, reżysera Ex Machiny i Anihilacji, który zadebiutuje w kinach już w połowie kwietnia. Produkcja opowiada o konflikcie zbrojnym w Stanach Zjednoczonych, który to kraj został rozdarty przez prezydenta-tyrana. Na planie wykorzystano prawdziwe czołgi, broń, czy odrzutowce, aby na ekranie jak najrealistyczniej oddać działania wojenne. Dla Kirsten Dunst było to na tyle przytłaczające przeżycie, że aktorka nabawiła się lekkiej traumy.

Civil War - dla Kirsten Dunst praca na planie była zbyt intensywnym przeżyciem

W wywiadzie dla Total Film Dunst przyznała, że jeszcze dwa tygodnie po skończeniu prac nad filmem czuła się nieswojo:

Kręciliśmy mniej więcej po kolei, więc przez ostatnie dwa tygodnie było dużo strzelania i eksplozji – było bardzo intensywnie. Zazwyczaj mogę te emocje zostawić na planie. Ale po tym, jak wróciłam do normalnego życia, poczułam lekką traumę. Przez dobre dwa tygodnie czułam się nieswojo.

Również Stephen McKinley Henderson i Wagner Moura przyznali, że na planie było tyle samolotów i czołgów, że dzięki temu film stał się bardziej realistyczniejszy. Aktorzy byli zachwyceni, że mogą wziąć udział w tak dużym i intensywnym widowisku.

Civil War – fabuła, obsada, data premiery

W niedalekiej przyszłości zespół dziennikarzy podróżuje po Stanach Zjednoczonych podczas szybko eskalującej drugiej wojny domowej w Ameryce, która ogarnęła cały naród, pomiędzy rządem amerykańskim a separatystycznymi „Siłami Zachodnimi” dowodzonymi przez Teksas i Kalifornię. Film dokumentuje pracę dziennikarzy walczących o przetrwanie w czasach, gdy rząd stał się dystopijną dyktaturą, a partyzanckie bojówki ekstremistyczne regularnie popełniają zbrodnie wojenne.

W obsadzie filmu znaleźli się: Kirsten Dunst, Jesse Plemons, Wagner Moura, Cailee Spaeny, Stephen McKinley, Sonoya Mizuno, Nick Offerman, Jefferson White, Juani Feliz, Nelson Lee, Edmund Donovan, Karl Glusman, Jin Ha, Jojo T. Gibbs oraz Jess Matney.

Civil War – premierę wyznaczono na 12 kwietnia w kinach.