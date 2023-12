Civil War - zwiastun filmu o wojnie domowej w Ameryce. Twórca Ex Machiny zachwyci

fot. materiały prasowe

Civil War to film science fiction pokazujący, jak wyglądałaby współczesna wojna domowa w Stanach Zjednoczonych. Alex Garland, znany z kina ambitnego i arcyciekawego kina, które obok głębszych treści, dostarcza też doskonałej rozrywki, znów proponuje cos wyjątkowego i oryginalnego. Za produkcję odpowiada studio A24, które doskonale znany jest z filmów i seriali wysokiej jakości.

Civil War - zwiastun

Często mówi się, że Alex Garland to jeden z takich filmowców swojego pokolenia, który ma największy wpływ na rozwój gatunku sci-fi. Jako scenarzysta pracował przy takich tytułach jak 28 dni później, W stronę słońca, Never Let Me Go czy Dredd. Osobiście stworzył takie filmy jak Ex Machina, Anihilacja i Men, a także świetnie oceniany serial Devs.

Projekt Civil War jest owiany tajemnicą, ale pierwszy zwiastun mówi otwarcie: to wojna domowa w Stanach Zjednoczonych. Twórca jest świadomy, że w tym kraju ten film bardzo podzieli widzów i ich zwyczajnie wkurzy. Nie ukrywa, że będzie on mieć dość wyrazistą naturę polityczną.

W obsadzie są Kirsten Dunst, Wagner Moura, Stephen McKinley Henderson, Cailee Spaeny, Karl Glusman, Sonoya Mizuno, Jonica T. Gibbs,Jess Matney. Jesse Plemons oraz Nick Offerman.

Civil War - premiera 26 kwietnia 2024 roku.