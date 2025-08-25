Reklama
Myślał, że będzie występować w MCU przez kolejne 10 lat. Porażka Eternals zmieniła wszystko

Kumail Nanjiani czuł, że ma zapewnioną pracę na kolejne 10 lat, dzięki Eternals. Niestety film nie odniósł sukcesu w box office, ani nie spodobał się fanom MCU, przez co aktor musiał udać się na terapię.
Magda Muszyńska
Tagi:  Kingo 
eternals MCU
W 2021 roku Eternals nie podbili serc fanów, ani krytyków. W Rotten Tomatoes mają tylko 47% pozytywnych opinii od recenzentów. Pisali, że ten film to ambitna epicka opowieść o superbohaterach, która raz ma lepsze momenty, a innym razem męczy. Chwalono stronę wizualną, ale narracja miała problemy z pogodzeniem wielu wątków pobocznych. Tytuł jest jednym z najgorzej ocenianych produkcji należących do MCU, a negatywne opinie odbiły się na psychice niektórych aktorów. O swoim rozczarowaniu opowiedział Kumail Nanjiani, który wcielił się w postać Kingo. 

Czytaj więcej: Eternals - przez złe recenzje Kumail Nanjiani wciąż chodzi na terapię. To nie jakość pogrążyła film?

Kumail Nanjiani miał grać w MCU prze kolejne 10 lat

Kumail Nanjiani w podcaście Working It Out przyznał, że bardzo zabolało go to, że Eternals w reżyserii Chloé Zhao nie spodobał się widzom.

Wszedł na ekrany, zebrał bardzo złe recenzje i nie odniósł sukcesu. Byłem bardzo zdruzgotany. Wtedy pomyślałem sobie: "Och, muszę iść na terapię, żeby to ogarnąć".

Aktor wierzył, że przyszłość Kingo w MCU maluje się w jasnych barwach, dzięki czemu będzie występować w wielu filmach z franczyzy.

Pomyślałem sobie: "To będzie moja praca przez następne dziesięć lat". Zostałem zakontraktowany na sześć filmów, grę wideo i karuzelę tematyczną w parku rozrywki. Każą ci podpisywać kontrakty na te wszystkie rzeczy. Myślisz sobie: "Oto kolejne dziesięć lat mojego życia. Okej, więc będę grał w filmach Marvela co roku, a w międzyczasie będę robił swoje własne małe rzeczy. Cokolwiek zechcę".

Dodał, że uderzyła go świadomość, że jego samoocena w zbyt dużym stopniu opierała się na reakcjach innych ludzi na jego pracę. Dodał na koniec, że wciąż uwielbia Eternals i jest bardzo dumny z tego filmu.

Ranking filmów MCU według Rotten Tomatoes

37. Ant-Man i Osa: Kwantomania - 46% na Rotten Tomatoes

37. Ant-Man i Osa: Kwantomania - 46% na Rotten Tomatoes
Ranking filmów MCU według IMDb

37. Marvels (2023) – ocena: 5,5

37. Marvels (2023) – ocena: 5,5
Źródło: Deadline

