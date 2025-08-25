Myślał, że będzie występować w MCU przez kolejne 10 lat. Porażka Eternals zmieniła wszystko
Kumail Nanjiani czuł, że ma zapewnioną pracę na kolejne 10 lat, dzięki Eternals. Niestety film nie odniósł sukcesu w box office, ani nie spodobał się fanom MCU, przez co aktor musiał udać się na terapię.
W 2021 roku Eternals nie podbili serc fanów, ani krytyków. W Rotten Tomatoes mają tylko 47% pozytywnych opinii od recenzentów. Pisali, że ten film to ambitna epicka opowieść o superbohaterach, która raz ma lepsze momenty, a innym razem męczy. Chwalono stronę wizualną, ale narracja miała problemy z pogodzeniem wielu wątków pobocznych. Tytuł jest jednym z najgorzej ocenianych produkcji należących do MCU, a negatywne opinie odbiły się na psychice niektórych aktorów. O swoim rozczarowaniu opowiedział Kumail Nanjiani, który wcielił się w postać Kingo.
Czytaj więcej: Eternals - przez złe recenzje Kumail Nanjiani wciąż chodzi na terapię. To nie jakość pogrążyła film?
Kumail Nanjiani miał grać w MCU prze kolejne 10 lat
Kumail Nanjiani w podcaście Working It Out przyznał, że bardzo zabolało go to, że Eternals w reżyserii Chloé Zhao nie spodobał się widzom.
Aktor wierzył, że przyszłość Kingo w MCU maluje się w jasnych barwach, dzięki czemu będzie występować w wielu filmach z franczyzy.
Dodał, że uderzyła go świadomość, że jego samoocena w zbyt dużym stopniu opierała się na reakcjach innych ludzi na jego pracę. Dodał na koniec, że wciąż uwielbia Eternals i jest bardzo dumny z tego filmu.
Źródło: Deadline
