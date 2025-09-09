Nowe zdjęcia z planu Clayface'a. Widać na nich znany przybytek z Gotham

fot. DC

Prace na planie filmu Clayface od DC Studios wciąż trwają w Liverpoolu, a do sieci trafiają kolejne zdjęcia i nagrania z planu. Choć materiały nie zdradzają zbyt wiele, fani zyskują nowe spojrzenie na postać, najprawdopodobniej będącą złoczyńcą, który opuszcza Club Vesuvius – popularny lokal w Gotham City.

Według komiksowych źródeł to miejsce prowadzone jest przez byłego gangstera Johnny’ego Sabatino, co sprawia, że elegancki, łysy mężczyzna uchwycony na nagraniu może właśnie nim się okazać. Nie brakuje także spekulacji, że tajemniczą postacią jest Roland Daggett – postać znana z kultowego serialu animowanego Batman: The Animated Series. W produkcji tej Daggett był wpływowym i skorumpowanym biznesmenem, a jego firma, Daggett Industries, odpowiadała za stworzenie Clayface’a. Oczywiście należy wziąć pod uwagę także to, że postacie wychodzące z klubu mogą być po prostu statystami i nie będą miały większego miejsca w fabule

Clayface - fabuła, obsada

Fabuła ma skupić się na młodym aktorze o wzrastającej popularności, którego twarz zostaje oszpecona przez gangstera. W akcie desperacji aktor zwraca się o pomoc do ekscentrycznej naukowczyni. Początkowo eksperyment kończy się sukcesem, ale z czasem, zaczyna mieć potworne konsekwencje.

Clayface'a wyreżyseruje James Watkins , a producentami będą James Gunn i Peter Safran oraz reżyser Batmana Matt Reeves. Funkcję producentów wykonawczych pełnią Lynn Harris i Chantal Nong. Scenariusz napisał Mike Flanagan, który jednak nie mógł podjąć się reżyserii z powodu zobowiązań przy serialu Carrie. Do poprawek skryptu zatrudniono Hosseina Aminiego, najbardziej znanego z filmu Drive .

Premiera została oficjalnie wyznaczona na 11 września 2026 roku.