Gwiazda Opowieści podręcznej w obsadzie Clayface? Oto, kogo może zagrać

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

DC

Reklama

Niedawno informowaliśmy, że Naomi Ackie prowadzi rozmowy, aby zagrać w filmie Clayface od DC Studios. Teraz pojawiły się doniesienia o kolejnym aktorze, który może dołączyć do obsady.

Czytaj więcej: Główna rola kobieca w filmie Clayface obsadzona. Kto zagra rzekomą kochankę głównego bohatera?

Max Minghella jako detektyw w Clayface?

Max Minghella znany z filmu The Social Network i serialu Opowieść podręcznej jest brany pod uwagę do kluczowej roli. Według Nexus Point News aktor miałby się wcielić w postać Johna, "detektywa i narzeczonego Caitlin Bates, który podejrzliwie podchodzi do relacji swojej dziewczyny z Mattem Hagenem/Clayface'em". Przypomnijmy, że tytułowego bohatera zagra Tom Rhys Harries.

fot. MGM Television // Toluca Pictures // Max Minghella w "Opowieści podręcznej"

Scenariusz do filmu napisał Mike Flanagan, ale go nie wyreżyseruje ze względu na zobowiązania związane z serialem Carrie i nowym Egzorcystą. Z kolei Hossein Amini, znany z filmu Drive z 2011 roku, został niedawno zatrudniony do wprowadzenia kilku poprawek w scenariuszu. Reżyserem Clayface został James Watkins (Nie mów zła), a produkcją zajmą się James Gunn, Peter Safran i Matt Reeves. Producentami wykonawczymi są Lynn Harris i Chantal Nong.

Clayface - fabuła

Hagen to przystojny aktor i wschodząca gwiazda, który zostaje zaatakowany i zdeformowany. Pochodzi z Gotham, ale postanawia wyruszyć do Hollywood, żeby tam kontynuować swoją karierę. Po deformacji jego kariera i reputacja lądują na dnie, a on z czasem zmienia się w transformującego się potwora.

Clayface - premierę zaplanowano na 11 września 2026 roku.