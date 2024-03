Cleaner - Daisy Ridley o pracy nad filmem akcji. Za kamerą twórca Casino Royale

fot. materiały prasowe

Daisy Ridley była obecna na festiwalu SXSW. Tam też odbył się panel, podczas którego zadawano różne pytania. Padł temat filmu Cleaner jako projektu, który miał największy fizyczny wpływ na nią podczas pracy na planie. Najwyraźniej więc aktorka starała się dużo sama robić na planie. Aktorka przeszła kilkumiesięczne przygotowania do roli w filmie - w tym, aby być gotowa do scen walk.

Cleaner - film akcji z Daisy Ridley

Wspomina, że praca z Martinem Campbellem była dla niej fizycznie męcząca. Tak opisuje fabułę.

- Gram kobietę czyszczącą okna, która jest byłą wojskową, więc wie jak posługiwać się bronią i ma użyteczne umiejętności potrzebne w filmie akcji. Jestem poza budynkiem, gdy ekipa eko-aktywistów go atakuje. Muszę więc przebić się środka we współpracy z policją i postarać się odnaleźć brata, a do tego sprawić, by ludzie nie zostali wzięci na zakładników.

Samą akcję opisuje słowem brutalna. Zaś samą współprace z reżyserem wspomina bardzo dobrze, Podczas pracy obejrzała wszystkie jego filmy i docenia, jak świetnie łączy akcje z emocjami.

- Jedną z jego uwag były takie słowa: "Tym raze tego nie czuję. Spróbuj jeszcze raz". Jedną z rzeczy, którą powiedział aktorowi było "Sztuczne!". Dosłownie. Cudownie było pracować z kimś, kto jest tak skupiony na pracy i tworzeniu grupy, kręcąc tę rozrywkową akcję. Super.

Cleaner - premiera w 2024 roku w kinach.