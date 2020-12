Co powiecie na grę na podstawie filmu Christophera Nolana? Reżyser tego nie wyklucza

fot. materiały prasowe

Christopher Nolan, reżyser takich filmów, jak Tenet, Mroczny Rycerz czy Interstellar, był niedawno gościem Geoffa Keighley'a. Dziennikarz zapytał go o jego stosunek do tworzenia gier na podstawie filmów. Nolan odpowiedział, że to naprawdę ciekawe i sam byłby tym zainteresowany. Oczywiście pod warunkiem, że zostałoby to zrobione w "odpowiedni sposób".

Popularny reżyser dodaje też, że nie sztuką jest podpięcie się pod popularną markę - konieczne jest zrobienie czegoś, co obroni się jako samodzielny produkt. I patrząc na wiele filmowych adaptacji popularnych produkcji z konsol i PC lub też gier na podstawie kinowych hitów, trudno nie przyznać mu racji.

Tworzenie filmów jest trudne i zajmuje wiele czasu, a tworzenie gier jest jeszcze bardziej skomplikowane i czasochłonne. Nie można po prostu podpiąć się pod coś i wykorzystać markę, która zasłynęła dzięki filmom. To tak, jak w przypadku filmowych adaptacji gier - nie można tylko polegać na tej marce, musi być to dobre samo w sobie. Poświęciłem mój czas i energię filmom i wiem, jakie to wymagające i wiem też, że to [praca nad grami - przyp. red] jest czymś równie trudnym, ale z pewnością jestem tym zainteresowany, to wspaniały świat - mówi Nolan.

