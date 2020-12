Cyberpunk 2077 sprzedał się rewelacyjnie. Miliony kopii trafiły do graczy

CD Projekt

Wydawało się, że premiera Cyberpunka 2077 zakończy się spektakularnym fiaskiem. Zespół CD Projekt RED wysłał do przedpremierowych recenzji wyłącznie wersję pecetową, która swoją jakością znacząco odstawała od jej konsolowej odsłony, tak niedopracowanej, że Sony zdecydowało się na usunięcie jej ze swojego cyfrowego sklepu. Program zwrotów uruchomiono również w sklepie Microsoft Store. Gracze niezadowoleni z jakości konsolowej produkcji chętnie skorzystali z możliwości oddania niedopracowanej gry.

Mimo to Cyberpunk 2077 zaliczył fenomenalny debiut. Według najświeższego raportu opublikowanego przez twórców gry, do 20 grudnia produkcja trafiła 13 milionów odbiorców. Tak wysoka sprzedaż może robić wrażenie, zwłaszcza jeśli uświadomimy sobie, że powyższa liczba uwzględnia deklaracje zwrotu złożone do dnia przeprowadzenia badania:

Zarząd spółki CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż w oparciu o raporty cyfrowych platform dystrybucyjnych oraz dane zebrane od dystrybutorów fizycznych szacuje, że do dnia 20 grudnia włącznie, gracze kupili ponad 13 milionów sztuk gry Cyberpunk 2077. Powyższa liczba odpowiada szacunkom odnośnie do salda zrealizowanej sprzedaży detalicznej na wszystkich platformach sprzętowych (po uwzględnieniu zwrotów dokonanych przez klientów detalicznych w sklepach fizycznych oraz cyfrowych) tzw. “sell through”, pomniejszonej o liczbę otrzymanych do dnia publikacji niniejszego raportu mailowych zgłoszeń od klientów detalicznych w ramach akcji “Help Me Refund”, otrzymanych bezpośrednio przez Spółkę. Zarząd Spółki zdecydował o podaniu w/w informacji do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego w związku z potencjalnym znaczeniem tej informacji dla decyzji inwestycyjnych inwestorów.

Dzięki tak wysokiej sprzedaży najnowsze dzieło CD Projekt RED wygenerowało przeszło 780 mln dolarów przychodu. Jak zauważyła redakcja serwisu Engadget, taki wynik stawia Cyberpunka 2077 w doborowym towarzystwie: przez pierwszy weekend pecetowy port Red Dead Redemption 2 zarobił 725 mln dolarów, a Call of Duty: Modern Warfare w ciągu trzech dni wygenerowało przychód rzędu 600 mln dolarów.

CD Projekt RED jeszcze przez wiele miesięcy będzie musiał bronić się przed krytyką ze strony graczy oraz inwestorów zawiedzionych Cyberpunkiem 2077. Jedno jest jednak pewne: nawet pomimo fatalnego startu gra odniosła spektakularny sukces. I być może dobrze się stało, że studio przesunęło jej premierę na początek grudnia. Dzięki temu deweloper będzie miał kilka miesięcy na zrehabilitowanie się w oczach odbiorców i podejmie walkę o tytuł najlepszej gry w konkursie The Game Awards 2021, gdyż ze względu na późną datę premiery ta nie załapała się do tegorocznej edycji.