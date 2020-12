Games with Gold na styczeń 2021. Pełna oferta ujawniona

Bandai Namco

Games with Gold w styczniu 2021 roku to naprawdę solidny zestaw gier dla abonentów. Microsoft ujawnił, jakie tytuły otrzymamy w ramach opłaty abonamentowej i tym razem nie zabraknie tam ciekawych i zróżnicowanych produkcji. Posiadacze konsol Xbox pobiorą między innymi Little Nightmares, czyli świetnie ocenianą, mroczną platformówkę oraz Dead Rising, które stawia na efektowne pojedynki z hordami zombie. Oczywiście, jak co miesiąc, tak i tym razem nie zabraknie też pozycji dla osób ze starszymi konsolami, czyli Xboksem 360.

Poniżej znajdziecie kompletną rozpiskę Games with Gold na styczeń 2021. Obok tytułów i platform możecie zobaczyć termin, w których daną grę będzie można przypisać do swojego konta.

Tak wygląda pełna oferta Games with Gold na styczeń 2021:

Little Nightmares (Xbox One, Xbox Series X/S) - 1-31 stycznia

Dead Rising (Xbox One, Xbox Series X/S) - 15 stycznia-16 lutego

The King of Fighters 13 (Xbox 360, Xbox One, Xbox Series X/S) - 1-15 stycznia

Breakdown (Xbox 360, Xbox One, Xbox Series X/S) - 16-31 stycznia